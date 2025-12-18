Finalissima: Argentina vs España se enfrentan en Doha, Qatar

La Conmebol y la UEFA confirmaron la realización del partido entre las selecciones de Argentina y España, mejor conocido como la Finalissima. Este encuentro entre el vigente campeón de la Copa América y el monarca de la Eurocopa se disputará en la ciudad de Doha, Qatar el próximo 27 de marzo en el mítico estadio de Lusail, inmueble que albergó la gran final de la Copa del Mundo 2022.

Selección Argentina / Marcelo Endelli Ampliar

La Federación Española de Fútbol y la Asociación Argentina llegaron a un acuerdo la mañana de este jueves como parte de una estrecha colaboración entre ambas federaciones con el objetivo de enfrentar a dos de las mejores selecciones del mundo. Actualmente, España se ubica en la primera posición del ranking de la FIFA y Argentina está en segundo lugar, por lo que ambos combinados buscarán quedarse con el título internacional.

Esta será la cuarta edición que se dispute este partido. Las dos primeras se llevaron a cabo en 1985 y 1993 cuando Francia y Argentina se adjudicaron el entonces llamado trofeo de la Copa Artemio Franchi. Asimismo, la edición más reciente se la quedó también la Albiceleste tras golear 3 por 0 a Italia en 2022 en el estadio de Wembley.

Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el bicampeonato, mientras que la escuadra comandada por Luis de la Fuente tendrá la oportunidad de levantar el título por primera vez en la historia.

Selección Española / Alex Livesey Ampliar

Vale la pena mencionar que la última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en la ciudad de Madrid en 2018 y La Roja se quedó con el triunfo de manera contundente por marcador de 6 goles a 1 con un triplete incluido de Isco Alarcón.