Argentina y Lionel Messi: Así quedó el Grupo J para el Mundial 2026

Los campeones del mundo ya tienen hoja de ruta. Argentina, liderada por su eterno “10”, Lionel Messi, conoció este jueves a los rivales que marcarán el arranque de su defensa del título en 2026. Tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA, la Albiceleste quedó encuadrada en un grupo que compartirá con Argelia, Austria y Jordania, esta última en su primera aparición en una justa mundialista.

El debut argentino será el 16 de junio frente a Argelia, un duelo que funcionará como termómetro para calibrar el estado del equipo que llega con la presión de revalidar la corona. Después, el 22 de junio, Messi y su escuadra se medirán ante Austria, una selección europea que suele incomodar por su orden táctico. El cierre llegará el 27 de junio contra Jordania, en lo que promete ser un partido marcado por el simbolismo del debut árabe ante el campeón vigente.

Las sedes aún no se oficializan por completo

Aunque la FIFA aún no oficializa el cien por ciento de las sedes, las previsiones apuntan a que los partidos de Argentina se disputarán en territorio estadounidense: Kansas City, San Francisco y Dallas aparecen como las plazas más probables para recibir a la escuadra sudamericana. En ese triángulo geográfico arrancará la travesía de Messi y compañía, un recorrido que puede significar la conquista del cuarto título mundial para la Albiceleste y, quizá, el último baile del capitán en un escenario global.

El sorteo también refuerza la narrativa de un ciclo que podría marcar el punto final de la era Messi en los mundiales. La expectativa alrededor del capitán se mezcla con la transición generacional que atraviesa Argentina, que llega con una base consolidada y nuevas figuras buscando afianzarse. Más que una defensa del título, el equipo encara un proceso donde la estabilidad, la gestión del desgaste y la profundidad de plantel serán clave para sostener la competitividad en un torneo que, por primera vez, se disputará en tres países y con un formato ampliado.