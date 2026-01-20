LeBron James fuera de los titulares del All-Star Game 2026 de la NBA / Ronald Martinez

Se dieron a conocer los jugadores titulares para el All-Star Game de la NBA que se disputará en el Intuit Dome, en Los Ángeles. La sorpresa más grande es que Lebron James no fue seleccionado para la quinteta inicial, algo que no pasaba desde hace 22 años.

LeBron James / Matthew Stockman Ampliar

La racha de James terminó después de 20 apariciones consecutivas, cabe recordar que el año pasado fue seleccionado, sin embargo debido a una lesión no tuvo acción en el encuentro.

Lebron vive su temporada 23 en la NBA con 41 años, al principio de la campaña una lesión lo mantuvo al margen, cuando regresó volvió en un gran nivel, aunque perdió su racha de 1,297 juegos en temporada regular anotando más de 10 puntos, sin embargo no influyó en su rendimiento, actualmente promedia 33 minutos por juego, 22 puntos, 6 rebotesy 7 asistencias.

Los jugadores seleccionados para el Juego de Estrellas son los siguientes, por la conferencia Oeste son Luka Dončićde los Lakers, Stephen Curry de Golden State, Victor Wembanyama de Spurs, Nikola Jokić de Nuggets y Shai Gilgeous-Alexander del Thunder. Por parte del Este, Jalen Brunson de Knicks, Jaylen Brown de Celtics, Tyrese Maxey de 76’ers, Cade Cunningham de Pistons y Giannis Antetokounmpo de Bucks.

Los Angeles Lakers v Golden State Warriors / Ezra Shaw Ampliar

Nombres destacados y que están en un gran nivel, James también ha mostrado grandes cosas, sin embargo en esta ocasión no le alcanzó para ser considerado un titular.

Un año con cambios, no ver a Lebron James entre los titulares del All-Star Game es extraño, ya que estábamos acostumbrados. Ahora “El Rey” tiene un rol diferente, pero continuará deleitándonos en las duelas de la NBA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los juegos de campeonato de conferencia rumbo al Super Bowl LX