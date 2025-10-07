LeBron James no se retira y celebra su temporada 23 en la NBA con una edición limitada de Hennessy / Meg Oliphant

En el universo de LeBron James, donde cada movimiento es un evento sísmico, “The Second Decision” irrumpió como un trueno en las redes sociales este lunes al publicar un video con dicho título. Con un teaser cinematográfico que evocaba ecos del infame “The Decision” de 2010, aquel especial televisivo que lo catapultó de Cleveland a Miami y dividió a la afición, el Rey LeBron generó un torbellino de especulaciones sobre su posible retiro de la NBA previo a la siguiente temporada.

LeBron James no se retira y celebra su temporada 23 en la NBA con una edición limitada de Hennessy Ampliar

Sin embargo, LeBron, maestro del timing y la narrativa, volteó la tortilla: no fue un adiós a las canchas, sino un rotundo “¡Salud!” a la vida. El anuncio resultó ser una jugada maestra de marketing con Hennessy, la icónica casa de coñac, confirmando una edición limitada especial para celebrar su temporada número 23 en la NBA. Un golpe de efecto que, una vez más, reafirma por qué LeBron James no solo domina el baloncesto, sino también la cultura pop.

El video teaser, con su montaje dramático de sombras y siluetas, jugó con el fuego de la nostalgia y la incertidumbre. "The decision of all decisions“, escribió LeBron James en X (Twitter), acompañando un clip que acumulaba millones de vistas en horas. Posteriormente comenzaron las especulaciones: desde un retiro poético, hasta un mega-contrato o un traspaso sorpresa, incluso un documental sobre su legado. A sus 40 años, con un contrato expirante para 2025-26 y el peso de 40,474 puntos anotados en temporada regular, récord histórico, era lógico que el mundo asumiera lo peor o lo mejor por venir en su trayectoria.

LeBron, maestro del timing y la narrativa, volteó la tortilla: no fue un adiós a las canchas, sino un rotundo “¡Salud!” a la vida. Ampliar

"Cheers to year 23“, publicó Hennessy en su cuenta oficial, desvelando la Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James. Esta colaboración no es un capricho efímero; es la evolución de una alianza que arrancó en 2024 y ahora se corona con una botella coleccionable que fusiona el legado de Hennessy, fundada en 1765, sinónimo de elegancia francesa, con el espíritu indomable de LeBron James. La edición especial, con un diseño en tonos audaces inspirados en la energía dinámica de LeBron, busca “redefinir la experiencia moderna del coñac”, según el comunicado oficial de la marca.

"Cheers to year 23“, publicó Hennessy en su cuenta oficial, desvelando la Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James. Ampliar

Disponible en mercados selectos a partir de octubre de 2025, está pensada para “reunir a la gente en celebraciones, conversaciones y encuentros”, desde las gradas del Crypto.com Arena hasta las noches de reflexión post-partido. Es un guiño a la longevidad de LeBron James: 23 temporadas, cuatro anillos, tres oros olímpicos y un estatus de billonario que trasciende el deporte.