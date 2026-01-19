NFL: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los juegos de campeonato de conferencia rumbo al Super Bowl LX

Han quedado definidos los juegos de campeonato de conferencia en la NFL y serán duelos de alto impacto. Las rondas divisionales dejaron buenas sensaciones y ahora podremos vivir dos juegos que definirán el Super Bowl LX.

Primero, los Denver Broncos lograron vencer a los Bills de Buffalo en tiempo extra, para así instalarse en la final de la conferencia americana. El marcador fue de 33 a 30, aunque la mala noticia para ellos es que se quedaron sin Bo Nix, luego de que sufriera una fractura en el pie.

El otro duelo de la Conferencia Americana fue entre Patriots y Texans, donde los de Nueva Inglaterra se quedaron con el triunfo por 28 a 16. De esta manera, los Patriots chocarán ante Denver Broncos por el boleto al Super Bowl el próximo domingo a las 2 de la tarde.

Pasamos ahora a la Conferencia Nacional, donde los Seattle Seahawks aplastaron a los 49ers de San Francisco por 41 a 6. Con esto, demostraron ser el equipo más fuerte en esta postemporada de la NFL. Quienes también consiguieron su boleto fueron los Rams de Los Ángeles, luego de vencer a los Bears por 20 a 17 en tiempo extra.

Ahora, Rams y Seattle Seahawks chocarán el domingo a las 5:30 de la tarde por el boleto al SuperBowl.

JUEGOS DEL CAMPEONATO DE CONFERENCIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Denver Broncos vs New England Patriots

Fecha: domingo 25 de enero

domingo 25 de enero Hora: 14:00 Hrs.

14:00 Hrs. Estadio: Empower Field at Mile High

Empower Field at Mile High TV: ESPN, Disney+, NFL Game Pass

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams