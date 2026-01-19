Boletos Super Bowl LX: precios y dónde comprarlos sin riesgo

El Super Bowl LX se jugará el próximo domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California. El show de medio tiempo del Super Bowl LX estará a cargo de Bad Bunny, lo que añade un atractivo extra para los fans del deporte y la música.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl LX?

Los boletos del Super Bowl no se venden directamente al público general a través de una preventa abierta como en otros eventos. La NFL distribuye la mayoría de las entradas a los equipos participantes, al equipo anfitrión, patrocinadores, socios comerciales y comunidades locales.

Es por eso que el gran juego, en el que se enfrentan el ganador de la Conferencia Americana ante el vencedor de la Conferencia Nacional, es tan demandante que desafortunadamente muchos aficionados recurren a la reventa de boletos del Super Bowl LX.

Grada superior (Upper Deck): de $2,000 a $4,000.

Bowl inferior: de $5,000 a $10,000.

Club Level (zona con servicios): de $8,000 a $15,000.

Asientos premium en la línea de medio campo: de $12,000 a $25,000.

Suites de lujo del Super Bowl LX: de $600,000 a $4,000,000.

Los precios de los boletos del Super Bowl suelen bajar un poco en los días previos al juego, especialmente si hay menos euforia por la gran final de la NFL, pero rara vez caen por debajo de los $5,000–$6,000 para las entradas más económicas. En ediciones pasadas, las entradas más baratas han rondado los $4,000, pero esta vez están elevadas por la anticipación y la sede.

¿Dónde comprar los boletos para el Super Bowl LX?

Se recomienda utilizar solo plataformas verificadas para comprar boletos del Super Bowl, ya que todas las entradas son digitales y la NFL junto a Ticketmaster validan su autenticidad.

Ticketmaster (NFL Ticket Exchange)Mercado oficial de reventa de la NFL. Es el más seguro, con garantía 100%. Las entradas siguen apareciendo hasta 60 minutos después del kickoff.

(NFL Ticket Exchange)Mercado oficial de reventa de la NFL. Es el más seguro, con garantía 100%. Las entradas siguen apareciendo hasta 60 minutos después del kickoff. StubHub : Muy popular, con garantía FanProtect .

: Muy popular, con garantía . Vivid Seats : Precios competitivos y Deal Score para encontrar valor.

: Precios competitivos y para encontrar valor. SeatGeek : Buena interfaz y vistas previas de asientos.

: Buena interfaz y vistas previas de asientos. Gametime : Enfocado en ofertas de último minuto.

: Enfocado en ofertas de último minuto. On Location: Proveedor oficial de hospitalidad de la NFL, con paquetes premium que incluyen boletos garantizados, experiencias pre y post-juego, hotel y más.

Los paquetes premium del Super Bowl LX con hotel y acceso a eventos con leyendas de la NFL suelen costar varios miles de dólares más y se venden a través de On Location o empresas especializadas como Bucket List Events.

