Bad Bunny revela avances de su show de medio tiempo en el Super Bowl LX VIDEO

El rey del reggaetón global acaba de subir la temperatura. Bad Bunny, el puertorriqueño que ya hace historia como el primer artista latino y de habla hispana en encabezar en solitario el Halftime Show del Super Bowl, soltó el primer teaser oficial de lo que será su presentación el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El video, compartido en sus redes y distribuido por Apple Music, es puro fuego: Benito aparece bailando al ritmo de “Baile inolvidable” rodeado de personas de todas las edades, etnias y estilos, proyectando una imagen de unidad, celebración y diversidad. El cierre no deja dudas: “El mundo bailará” (“The world will dance”), acompañado de la fecha clave Febrero 8 y el sello del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Este adelanto no es solo un tráiler visual; es una declaración de intenciones. Bad Bunny parece confirmar lo que muchos anticipaban, ya que su show podría ser el primero completamente en español en la historia del evento más visto del planeta. Después de su participación como invitado en el 2020 junto a Shakira y J.Lo, ahora regresa como protagonista absoluto para llevar el sonido urbano latino a una audiencia que superará los 100 millones de espectadores.

En un contexto donde su selección generó polémica desde críticas conservadoras hasta debates políticos en Estados Unidos, Benito responde con su lenguaje característico: música, baile y orgullo cultural. El teaser evoca la estética de su gira mundial DBMTF, con coreografías inclusivas y un mensaje claro de que este 8 de febrero no será solo un intermedio deportivo, sino un momento definitorio para la cultura latina en el mainstream estadounidense.

Faltan menos de cuatro semanas para el Super Bowl LX y la expectativa está por las nubes debido a la incógnita que genera por saber quiénes serán sus invitados. Lo único seguro es que Bad Bunny no va a medias: está listo para hacer que el mundo entero baile.

