NFL invertirá 32 millones de dólares para crear una liga profesional de Flag Football

La NFL invertirá alrededor de 32 millones de dólares para la creación de una liga profesional de Flag Football. La idea principal es que el formato inicial sea con 32 equipos, habría ligas para ambas ramas, y se comenzaría con la femenil. La NFL dio el anuncio oficial, sin embargo no se especificó la fecha de inicio o cómo se disputarán los juegos.

Esta noticia ilusiona demasiado, ya que es un deporte que está en un crecimiento abismal, tanto así que en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se incluyó al Flag Football como deporte olímpico por primera vez en la historia, lo cual marcará su debut y le dará más visibilidad.

En México es un deporte que se practica mucho. Además, a nivel profesional la Selección Mexicana femenil de Flag Football es potencia mundial, ha ganado dos medallas de oro en The World Games 2022 y 2025, también tiene el puesto número uno del ranking mundial. De igual forma, la selección varonil es una de las mejores del mundo y ambas escuadras luchan por estar en Los Ángeles 2028 en los Juegos Olímpicos.

El Flag Football poco a poco está tomando más terreno, la NFL impulsará más este deporte y esto ilusiona a aquellos deportistas que lo practican, ya que se les dará la visibilidad que se merecen.