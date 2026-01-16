Canelo Álvarez: Turki Alalshikh confirma el regreso del pugilista tapatío a los cuadriláteros con con pelea estelar y título mundial

Saúl “Canelo” Álvarez está de vuelta. El tapatío más grande de las últimas décadas volverá a subirse al cuadrilátero. Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento saudí y figura clave en la promoción del boxeo mundial, fue el encargado de dar a conocer la fecha del regreso del pugilista mexicano.

Canelo Álvarez / Richard Pelham Ampliar

¿Cuándo regresa Canelo Álvarez al cuadrilátero?

El anuncio, realizado a través de un video compartido en redes sociales junto al propio Saúl Álvarez y el promotor Richard Schaefer, detalla que el boxeador mexicano volverá a las batallas el próximo 12 de septiembre de 2026 en un duelo que llevará por nombre “México contra el Mundo”. Se trata de la primera cartelera organizada bajo el sello de Canelo Promotions, la promotora del propio Álvarez, en lo que representa un paso importante en su carrera como figura no solo dentro del ring, sino también fuera de él.

Cabe mencionar que la fecha no es una casualidad, ya que estos días se han vuelto una tradición que Canelo Álvarez ha honrado en múltiples ocasiones con peleas de alto calibre en septiembre, previos al Día de la Independencia. Esta vez, el evento busca resaltar el orgullo mexicano con boxeadores del equipo de Canelo enfrentándose a rivales internacionales, mientras que el estelar encabezado por el mexicano será una pelea por un título mundial.

Turki Alalshikh anuncia regreso de Canelo Álvarez a los cuadriláteros Ampliar

Turki Alalshikh, quien describió el combate como “una pelea grande, grande, grande”, dejó en suspenso el nombre del oponente, calificándolo como “una sorpresa” que se revelará en su momento. Lo que sí está claro es el contexto: Canelo regresa tras más de un año de inactividad, después de su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, donde perdió los títulos indiscutidos supermedianos. Posteriormente, el pugilista de 35 años se sometió a una cirugía de codo que retrasó su retorno.

Con récord de 63-3-2 (39 KO), Álvarez llega motivado para recuperar su estatus de campeón mundial y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer. Arabia Saudita, gracias a la visión de Alalshikh, se ha convertido en el epicentro del boxeo de élite, y esta cartelera promete ser otro espectáculo de primer nivel.

