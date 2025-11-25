Canelo Álvarez queda fuera del ranking libra por libra de The Ring por primera vez desde 2013 / Chris Unger

El boxeo internacional registró un cambio relevante tras la nueva actualización de The Ring, revista especializada que define el ranking libra por libra más influyente del deporte. En su reciente listado, que reúne a los 10 mejores boxeadores del momento, Saúl “Canelo” Álvarez quedó fuera por primera vez desde 2013, año en el que ingresó tras vencer a Austin Trout.

Canelo Álvarez / Mark Robinson Ampliar

El ascenso de Devin Haney al décimo puesto, luego de noquear a Brian Normal y obtener el campeonato wélter de la Organización Mundial de Boxeo, fue determinante. Jesse Rodríguez avanzó al cuarto lugar tras unificar cinturones, mientras David Benavidez se mantuvo dentro del top tras superar a Anthony Yarde en su defensa semipesada.

Estos movimientos, junto con la derrota que Álvarez sufrió ante Terence Crawford en septiembre del presente año, provocaron su salida del ranking. El mexicano solo había quedado fuera en 2018, cuando cumplió una suspensión de seis meses derivada del caso de clembuterol.

Canelo Álvarez y Terence Crawford / Chris Unger Ampliar

La clasificación es liderada por Terence Crawford, seguido por Oleksandr Usyk y Naoya Inoue. Más atrás figuran boxeadores invictos como Junto Nakatani y Shakur Stevenson. La ausencia de Álvarez refleja el impulso que tomó la nueva generación tras los resultados del fin de semana en Arabia Saudita.