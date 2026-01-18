¡Green Day enciende el Super Bowl LX! La ceremonia de apertura más rockera de la NFL / Kevin Mazur

El Super Bowl LX, que celebrará seis décadas de la máxima fiesta del fútbol americano el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ya tiene su primer gran golpe de rock’n’roll: Green Day será el encargado de inaugurar la ceremonia de apertura del evento.

Green Day

La NFL anunció este domingo que la icónica banda de punk rock abrirá la noche con una presentación dinámica que honrará a generaciones de MVPs del Super Bowl. Mientras leyendas del emparrillado desfilan por el campo, Green Dayinterpretará un medley de sus himnos más potentes, desde los clásicos de Dookie como Basket Case hasta cortes más recientes que han mantenido viva su energía rebelde.

“¡Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro backyard!”, declaró Billie Joe Armstrong en el comunicado oficial. “Es un honor recibir a los MVPs que han marcado la historia del juego y abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Que suene fuerte!”.

La elección no es casualidad. Green Day, nacidos en la Bahía de San Francisco, representan el espíritu local en un estadio que es casa de los San Francisco 49ers. La NFL lo dejó claro: “Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda de la zona, mientras honramos a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente poderosa de arrancar Super Bowl LX”, señaló Tim Tubito, director senior de eventos y presentación del juego.

Green Day presente en el Super Bowl

Green Day no es ajeno a los grandes escenarios: han llenado estadios en todo el mundo y su influencia cruza generaciones, pero actuar en el patio de su casa para abrir el Super Bowl LX añade un toque nostálgico y emotivo. Es punk rock encontrándose con el espectáculo americano por excelencia: irreverente, masivo y lleno de actitud.

Mientras el conteo regresivo para el 8 de febrero continúa, una cosa está clara: la ceremonia de apertura del Super Bowl no será solo un protocolo. Será un grito de tres acordes que recordará a millones por qué la música y el deporte siempre han sido una combinación explosiva.

¿Qué pasará con el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El show de Bad Bunny no se verá afectado ante la presentación de Green Day, ya que todo seguirá como se ha planeado. Por lo tanto, el Conejo Malo tendrá el privilegio de ser el primer artista latino en dar su espectáculo en el medio tiempo de la gran final de la NFL que se disputará en el Levi’s Stadium.

Bad Bunny

