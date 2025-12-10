NFL fortalece su presencia en Europa con nuevas fechas en Múnich

La NFL confirmó este miércoles que regresará a Europa para disputar partidos de temporada regular en 2026 y 2028, ampliando su presencia internacional con dos compromisos pactados en Múnich. El anuncio se realizó como parte de la alianza entre la liga, la ciudad bávara y el Bayern Múnich, consolidando a Alemania como mercado estratégico para el futbol americano.

New England Patriots vs Cincinnati Bengals / Michael Hickey Ampliar

Los encuentros se celebrarán en el Allianz Arena, sede que ya albergó duelos en 2022 y 2024. La decisión llega semanas después del último partido jugado en suelo europeo, cuando los Indianapolis Colts vencieron 31-25 a los Atlanta Falcons en tiempo extra en el Estadio Olímpico de Berlín el pasado nueve de noviembre. Con más de 20 millones de aficionados, Alemania mantiene el crecimiento más acelerado del continente.

Desde 2022, la NFL ha realizado cinco partidos oficiales en el país, entre ellos victorias de Kansas City ante Miami y de Indianapolis frente a New England en Frankfurt. El regreso programado para 2026 y 2028 confirma el éxito de estas ediciones y extiende el calendario internacional, que también incluirá juegos en Australia, Brasil y Londres durante ese mismo año.

Chicago Bears vs Green Bay Packers / John Fisher Ampliar

Además del impacto competitivo, la liga busca reforzar su presencia estable en Europa con sedes que han demostrado alta demanda y logística eficiente. Múnich será nuevamente epicentro de un proyecto que continúa elevando el alcance global de la NFL, ahora con dos nuevas temporadas aseguradas en el corazón del continente.