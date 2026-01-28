Champions League 2026: Equipos clasificados a octavos y repechaje confirmado

La primera fase de la Champions League llegó a su fin y ya quedaron definidos los ocho equipos que avanzan de forma directa a los octavos de final.

Champions League / Francesco Scaccianoce - UEFA Ampliar

En la cima aparece un Arsenal perfecto, que ganó sus ocho partidos y sumó 24 puntos, confirmándose como el equipo más sólido del torneo hasta ahora. Le siguen Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, todos ya instalados en la ronda de los 16 mejores sin pasar por el repechaje.

Del noveno al lugar 24 quedaron los clubes que deberán disputar la fase premilunar para ganarse un boleto a octavos. Ahí aparecen pesos pesados como Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid y Atalanta, además de equipos como Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodø/Glimt y Benfica. En ese escenario, el Real Madrid podría cruzarse con Benfica o Bodø/Glimt, mientras que el Barcelona ya mira de reojo un posible duelo de alto voltaje ante PSG o Newcastle en octavos.

Arsenal vs Kairat Almaty / Mike Hewitt Ampliar

Del puesto 25 hacia abajo, la historia fue distinta. Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club, Napoli, Copenhague, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat quedaron eliminados y se despiden del torneo europeo.

Ahora toda la atención se centra en el sorteo, que se realizará el viernes, donde quedarán definidos los cruces tanto del repechaje como el camino rumbo a la gran final. La Champions entra en su fase más emocionante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hugo Sánchez busca al aficionado que limpió su placa en el Estadio Metropolitano