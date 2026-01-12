UEFA Champions League conmemora 25 años junto a Adidas con un balón histórico

La UEFA Champions League y Adidas escriben juntos una de las historias más icónicas del fútbol moderno. Este 2026, la marca de las tres rayas conmemora 25 años como proveedor oficial del balón de la competición de clubes más prestigiosa del planeta con el lanzamiento de una edición especial que ya genera expectación entre aficionados y coleccionistas.

En el corazón de la celebración está la reedición moderna del mítico Adidas FINALE 1, el primer balón Starball que debutó en la temporada 2000/01 y que rápidamente se convirtió en sinónimo de las noches mágicas de la Champions League. Este nuevo balón conmemorativo recupera la base blanca con paneles plateados metálicos y estrellas plateadas, un guiño nostálgico directo a aquel diseño original, pero actualizado con tecnología contemporánea para el fútbol de élite actual.

El detalle más emotivo: en uno de los paneles destaca el logo exclusivo de “25 YEARS” rodeado por la leyenda “Official Match Ball Supplier”, recordando la alianza que comenzó hace un cuarto de siglo y que ha acompañado a leyendas como Zidane, Ronaldo, Messi, Salah, Benzema y las nuevas generaciones encabezadas por Bellingham, Yamal o Mbappé.

Este balón especial será el protagonista oficial en las Jornadas 7 y 8 de la fase de liga de la temporada 2025/26 de la UEFA Champions League, así como en los play-offs de la ronda eliminatoria, asegurando que los partidos decisivos se jueguen con un objeto cargado de historia y simbolismo.

Disponible ya en tiendas Adidas, retailers seleccionados y en adidas.com, esta pieza no solo es un balón de partido de alto rendimiento, sino también un homenaje tangible a 25 años de goles inolvidables, remontadas épicas y finales históricas que marcaron época.