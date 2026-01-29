Europa League: Definidos los equipos clasificados directos y los cruces de playoffs tras el cierre de la fase de liga

;

Se terminó la fase de liga de la UEFA Europa League, por lo que ya tenemos a los equipos clasificados que jugarán la siguiente ronda.

El Lyon fue el equipo que se mantuvo como líder de la Europa League gracias a la victoria que obtuvo sobre PAOK 4-2, pero esto solo apenas por diferencia de goles, ya que empató en puntos con el Aston Villa, que venció 3-2 al Salzburgo. Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma completan a los ocho equipos que calificaron de forma directa.

En contraste, el Ferencvaros cayó ante el Nottingham Forest y perdió su lugar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que forma parte de los equipos que jugarán el repechaje como el Genk, Bolonia, Stuttgart, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja y Celta de Vigo.

Por su parte, aquellos que visitarán en el repechaje de la Europa League serán PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann. Es así como quedó conformada la fase de playoffs de la Europa League.

