América vs Mazatlán: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX

El América recibe a Mazatlán en la Jornada 11 de la Liga MX, el encuentro se disputará en la cancha del Estadio Azulcrema.

Édgar Bárcenas y Brian Rodríguez / Jam Media Ampliar

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Las Águilas llegan a este compromiso después de ganar el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions ante Philadelphia Union por la mínima diferencia. En la liga, el conjunto azulcrema busca recuperar la confianza, y este partido representa una gran oportunidad para los dirigidos por André Jardine. Sin embargo, en sus dos últimos encuentros como local no han logrado sumar puntos, por lo que intentarán romper esa racha negativa frente a su afición y mostrar una mejor versión.

Por su parte, Mazatlán llega motivado luego de vencer 4-2 al León en un partido que dominaron de principio a fin. El equipo dirigido por Sergio Bueno quiere seguir sumando unidades importantes para acercarse a los puestos de liguilla, y ve en este encuentro una buena oportunidad, sobre todo ante un América que no atraviesa su mejor momento.

Miguel Vázquez y Jesús Hernández / Jam Media Ampliar

El conjunto azulcrema también ha sufrido bajas importantes por lesión, ya que no podrá contar con Luis Ángel Malagón, quien presenta una rotura del tendón de Aquiles, ni con Víctor Dávila, fuera por una lesión de ligamento cruzado anterior. En contraste, Mazatlán llega con plantel completo para este compromiso.

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AMÉRICA VS MAZATLÁN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER