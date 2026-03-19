Mazatlán vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX

El Estadio El Encanto será testigo de recibir a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 cuando Cruz Azul visite a Mazatlán este viernes, un partido donde ambos equipos llegan con objetivos diferentes. Los de la Noria llegan buscando mantenerse en los primeros lugares del torneo y los de Sinaloa están desesperados por sumar puntos para salir del fondo de la tabla.

Gonzalo Piovi y Nicolás Benedetti / Jam Media Ampliar

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Después del empate ante Pumas en la fecha anterior y de avanzar a cuartos de final en la Concachampions tras eliminar a Monterrey, los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan a territorio sinaloense con ansias de ganar y con posibilidades de recuperar el liderato. A pesar del desgaste que han sufrido los cementeros por los diferentes torneos, el equipo ha tenido una gran respuesta dentro del terreno de juego.

Por el otro lado, los dirigidos por Sergio Bueno vienen de perder ante el América en la Jornada 11. Los mazatlecos se ubican en el lugar 15 de la tabla con solo 10 puntos en el torneo, desafortunadamente solo han tenido 2 triunfos en casa, a lo que intentaran usar su localía para sumar de a tres.

La posible baja de Rodolfo Rotondi es una alarma para el cuerpo técnico de Cruz Azul, el argentino salió lesionado al minuto 30 del juego contra Pumas en la fecha anterior tras molestias musculares. Pero la seguridad de Andrés Gudiño en el arco y la eficiencia del Toro Ibáñez son las mejores fortalezas de los celestes para poder conseguir los tres puntos cuando visiten a los del Pacífico.

Jesús Hernández y Willer Ditta / Jam Media Ampliar

Su último enfrentamiento en el Apertura 2025, resultó un empate sin goles. El balance de sus últimos cinco encuentros han sido dos victorias para Cruz Azul y tres empates. A pesar de que la balanza se inclina ligeramente a favor de La Máquina, el conjunto celeste no ha logrado un dominio sobre Mazatlán cuando este juega como local, donde los capitalinos han sufrido para imponer condiciones en sus visitas recientes, pero buscaran dar el golpe de autoridad este fin de semana.

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MAZATLÁN VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER