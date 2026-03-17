Chicharito Hernández habla tras penal fallado ante Cruz Azul y su salida de Chivas

Después de cuatro meses sin declaraciones públicas, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández se refirió al penal fallado ante Cruz Azul, que resultó decisivo en la eliminación de Chivas de la liguilla del Apertura 2025. La acción marcó el cierre de su segunda etapa con el club rojiblanco y generó gran repercusión en medios y redes sociales.

Chicharito Hernández falla penal ante Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

El momento clave

El 30 de noviembre de 2025, en el Estadio Olímpico Universitario, Chicharito tomó el balón para ejecutar un penal decisivo con el marcador 2‑2 en la serie de cuartos de final. Su disparo se elevó por encima del travesaño, permitiendo que Cruz Azul anotara el gol que definiría la eliminatoria 3‑2 a favor de los celestes, dejando fuera a Chivas de la competencia.

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En un video publicado en sus redes sociales, Hernández calificó aquel episodio como “uno de los más dolorosos de mi vida”, destacando la intensidad de la presión y las expectativas en ese momento decisivo. “No soy el peor jugador, pero cometí un error en ese momento que era importante”, señaló el delantero, asumiendo la responsabilidad del fallo sin cuestionar su trayectoria deportiva.

Fin de su etapa en Chivas y situación actual

El penal fallado coincidió con el término de su contrato con Chivas, poniendo fin a su segunda etapa en el club. Desde entonces, Chicharito Hernández permanece sin equipo y no ha anunciado formalmente su retiro del fútbol profesional.

Durante 2026, el jugador se ha mantenido activo en sus redes sociales, compartiendo reflexiones sobre su carrera, experiencias de vida y aprendizajes tras los desafíos vividos en 2025. Además, ha manifestado que permanece abierto a ofertas de clubes interesados en sus servicios, tanto en México como en el extranjero, evaluando posibles oportunidades para continuar su trayectoria profesional.

Chivas jugando ante Rayados / Jam Media Ampliar

Trayectoria y desempeño en Chivas

Javier Hernández es reconocido como uno de los futbolistas mexicanos más emblemáticos de los últimos años. Ha jugado en clubes europeos de alto nivel como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, además de haber militado en la MLS con LA Galaxy. Asimismo, es el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana con 52 tantos.

Su regreso a Chivas en 2024 no tuvo el impacto esperado: disputó más de 40 partidos en su segunda etapa con el club, registrando únicamente cuatro goles. Esta baja productividad se contrastó con las expectativas de la afición, que esperaba que su presencia contribuyera a avanzar más allá de la fase regular de la Liga MX.

Todos recuerdan el error… pocos entienden el proceso.

Video completo el jueves en YouTube.

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Everyone remembers the mistake… few understand the process.

Full video on Thursday on YouTube. pic.twitter.com/TYYV85vuCr — Javier “Chicharito” Hernández (@CH14_) March 17, 2026

El penal fallado se ha convertido en un símbolo del cierre de carrera de uno de los delanteros más importantes del fútbol mexicano moderno. La confesión de Chicharito Hernández ofrece una perspectiva directa sobre el manejo de la presión, la responsabilidad deportiva y la exposición pública que enfrentan los futbolistas profesionales.

Actualmente, Hernández prepara un análisis más detallado sobre ese momento en su canal de YouTube, en el que abordará los aspectos personales y profesionales del episodio que marcó su último capítulo en la Liga MX, ofreciendo a la afición un contexto más amplio sobre el desenlace de su segunda etapa en Chivas.