‘Chicharito’ Hernández se conmueve hasta las lágrimas por ‘Monkey Punch’ y dice sentirse como él

Javier ‘Chicharito’ Hernández, ex futbolista, está de nuevo en el ojo del huracán, luego de haber subido a redes un video sobre el changuito viral “Punch”. Y es que el ex delantero, conmovió a todos sus seguidores hasta el borde de las lágrimas, te contamos qué fue lo que dijo al respecto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Chicharito Hernández sale de Chivas tras un ciclo lleno de polémicas

Javier ‘Chicharito’ Hernández, conmueve con video de “Monkey Punch”

El ex delantero, Chihcarito Hernández, conocido por jugar para el Manchester United y Real Madrid, e icóno de las Chivas, subió a sus redes sociales un video del ‘Monkey Punch’.

Éste, conmovió a sus poco más de 6 millones de seguidores al compartir una pequeña reflexión emotiva sobre la resiliencia y la soledad, pero a la vez la paz que se siente estar en calma contigo mismo cuando las personas incorrectas no están a tu lado.

En su cuenta de Instagram el deportista comentó: “No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y ganas de existir”. Te dejamos el post en cuestión:

¿Quién es “Punch Monkey”?

Punch es un changuito de origen japonés que nació en el zoológico de Ichikawa, quien fue rechazado por su madre al nacer y fue criado por sus cuidadores del recinto.

Así, trataron de integrarlo al grupo de changuitos, pero su comportamiento indefenso acompañado de un peluche de la marca Ikea, lo convirtió viral. Finalmente, unos días después de no lograr integrarse, Punch lo hizo, e incluso, ya tiene amigos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Claudia Sheinbaum le responde a Chicharito por comentarios machistas en redes sociales: Tiene mucho que aprender de las mujeres

¿Qué críticas hacia Javier ‘Chicharito’ Hernández le llovieron en redes sociales?

Muchos de sus seguidores compartieron a favor el mensaje del ex futbolista, sin embargo, a otros tantos no se les escapó el momento y comentaron que al menos “Punch” no era machista.

Desde el momento en que el ‘Chicharito’ subió sus videos de consejos para hombres, muchos de sus seguidores ya no conectaron con él y no se les escapa ni una de las que el ex delantero pone en redes. Así que la ‘mala’ fama del ex jugador, lo condena a que cada post reciba comentarios negativos.