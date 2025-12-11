Chicharito Hernández sale de Chivas tras un ciclo lleno de polémicas

En el fútbol, como en la vida, no todos los finales son gloriosos. A veces, se escriben con la tinta invisible de los penales fallados, las lesiones persistentes y las expectativas no cumplidas. Así se despide Javier “Chicharito” Hernández de Chivas, el club que lo vio nacer como estrella y que, en esta segunda etapa, lo recibe de vuelta como un ídolo desgastado.

Chicharito Hernández / Jam Media Ampliar

Este jueves, el Club Guadalajara emitió un comunicado oficial que pone punto final a su vínculo contractual, tras la eliminación en cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. Desafortunadamente, una imagen que quedará grabada para la afición rojiblanca, luego de que el balón pasara volando por encima del travesaño en el minuto 85 del Olímpico Universitario, sellando no solo la derrota 3-2 en la serie, sino el ocaso de un regreso soñado.

Chicharito, con 37 años a cuestas, regresó al Rebaño Sagrado en enero de 2024 como el hijo pródigo, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana con 52 tantos y tricampeón mundialista. Su primera etapa, entre 2006 y 2010, fue un himno al gol: título de Liga en el Apertura 2006 y goleo individual en el Bicentenario 2010, antes de conquistar Europa con Manchester United (59 goles), Real Madrid y Bayer Leverkusen. Pero esta vuelta a casa, que duró casi dos años, fue un espejismo de liderazgo y mentoría para los jóvenes como Armando González, el actual artillero de la Liga MX.

En el campo, los números hablan con crudeza: apenas cuatro goles oficiales en total, minutos contados y ausencias recurrentes por lesiones que lo limitaron a siete partidos en el Apertura 2024. Cada anotación, un lujo que costó millones a las arcas rojiblancas, como apuntó un análisis reciente.

Chicharito Hernández falla penal ante Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Más allá de las estadísticas, el adiós de Hernández es un recordatorio de cómo el tiempo erosiona incluso a los más grandes. Polémicas extradeportivas, como aquel video machista de julio de 2025 que le valió sanciones del club y críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, empañaron su imagen de humilde canterano.

Por otra parte, influenciado por su “coach de vida” Diego Dreyfus, Chicharito pasó de ser el chico reservado, hijo del Chícharo y nieto de Tomás Balcázar, a un personaje mediático que priorizó publicaciones en redes sociales sobre remates en portería. El penal errado ante Cruz Azul no fue un error aislado, sino el epílogo de una etapa donde el deseo de redención chocó con una realidad física implacable: 16 penales cobrados en su carrera, otros tantos fallados, tres de ellos con la camiseta rojiblanca.

Informe de Chivas Ampliar

Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, inicia ahora una reestructuración que prioriza la juventud y la consistencia, dejando atrás un experimento nostálgico que no trascendió. El club le agradece su dedicación y pasión, pero el Rebaño Sagrado, fiel a su esencia, mira hacia adelante.