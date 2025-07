Chicharito: Ya retírate, no le hagas esto a tu carrera

El escándalo de Javier Hernández y sus comentarios machistas en un video postrado en sus redes sociales, han desencadenado un sin fin de críticas hacia su persona y su carrera, en un momento en el que, Chicharito está más alejado de la cancha y más cerca de las polémicas en internet.

Con un discurso de masculinidad y pidiendo a la mujer dejarse liderar por el hombre, el delantero de Guadalajara se ha convertido en el centro de conversación de las últimas horas.

El ruido por su posteo fue tanto que hasta la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló al respecto y le dijo al futbolista que le hace falta aprender más sobre el tema de las mujeres.

Las críticas no paran y este jueves, desde W DEPORTES, le mandaron un durísimo mensaje al goleador histórico de la Selección Mexicana:

CHICHARITO, YA RETÍRATE

Fue Iván López Elizondo, el Pollo, relator estelar de W y fiel fanático del Club Deportivo Guadalajara, quien se sumó a los señalamientos hacia CH14, asegurando que sus videos y sus discursos, solo generan problemas y tensión al entorno del Chivas, que de por si no está tranquilo:

“Si Javier Hernández le quiere jugar al filósofo, al Coach de vida, si quiere ser Chicharito Dreyfus, que lo haga cuando se retire, no cuando involucra a una institución, hoy se llama chivas en algún momento pudo ser Manchester United pudo ser Real Madrid. Tu te imaginas si alguno de estos dos clubes hubieran los dueños de la carta de Chicharito hoy en día, lo corren”

El Pollo fue claro al pedirle a Chicharo que lo mejor para todos en el problema es que anuncie su retiro y entonces sí, pueda hacer y decir lo que quiera, sin dañar la identidad y la imagen de un club tan importante como el Rebaño.

“Si Javier Hernández se quiere dedicar al tema de las redes sociales está bien tú decides es tu dinero, ¡Ya retírate!, haz lo que tú quieras, pero no involucres a las marcas que te patrocinan patrocinan y a un equipo que hoy te está pagando tu salario, y que justamente estás ocasionando un problema, innecesario totalmente y completamente evitable, porque este tipo de cosas son evitables y si no te interesa, güey, muchas gracias por darme la oportunidad hasta aquí yo llegue, porque yo ya me quiero dedicar a otra cosa”.

DISCULPAS DE CHICHARITO

Este mismo jueves, Javier Hernández rompió el silencio y ofreció disculpas públicas luego de sus videos machistas, asegurando que su intención no fue dañar ni hacer menos la imagen de la mujer.

Horas antes, Chivas y Puma, la marca que viste al equipo, habían emitido comunicados deslindándose de las palabras del delantero y dejando claro que no iban acorde a los valores y mensajes que ambas partes buscan dar a la afición y sociedad.