Ariel Holan es nuevo técnico de Cerro Porteño: ¡Dirigirá en Copa Libertadores!

Ariel Holan será el nuevo entrenador de Cerro Porteño para el Apertura 2026 y dirigirá también en la Copa Libertadores. El técnico argentino Ariel Holan fue confirmado como el nuevo director técnico de Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo, de cara al Torneo Apertura 2026 y la próxima edición de la Copa CONMEBOL Libertadores.

#AHORA - ¡¡ARIEL HOLAN ES EL NUEVO ENTRENADOR DE CERRO PORTEÑO!! Luego de su último paso por Rosario Central, donde fue campeón de Liga con el Canalla, el Profe llegará este martes a Paraguay para firmar con el Ciclón. El miércoles ya estará viendo el partido ante Sportivo… pic.twitter.com/Rl9urQhMIP — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

Holan, de 65 años, llega al “Ciclón” luego de su paso por Rosario Central en Argentina y tras varios meses sin dirigir. El acuerdo con la dirigencia azulgrana fue cerrado por una temporada, lo que permitirá al entrenador argentino implementar su proyecto futbolístico tanto en el torneo local como en el certamen continental más prestigioso de clubes en Sudamérica.

Estreno en Paraguay y contrato con Cerro Porteño

La llegada de Holan marca su primera experiencia como entrenador en la liga paraguaya, convirtiéndose en el sexto país en el que dirige tras su paso por Argentina, Chile, Brasil, México y Ecuador. El contrato fue acordado por una temporada y apunta a darle estabilidad a un equipo que quiere pelear por el título del Apertura y tener protagonismo internacional.

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La presentación oficial del entrenador se espera en los próximos días, con su arribo a Asunción para iniciar actividades junto al plantel. En sus primeras semanas, Holan empezará a trabajar con la plantilla de Cerro Porteño para adaptar su estilo de juego y preparar la competencia local antes del debut en la Copa Libertadores.

Desafíos inmediatos y debut en el Apertura

El estratega argentino tiene como objetivo inmediato mejorar el rendimiento del equipo en el Torneo Apertura 2026, después de resultados irregulares que llevaron a la salida del técnico anterior. Su primer compromiso como entrenador podría darse el 4 de abril ante 2 de Mayo, en un duelo clave para ganar ritmo en el calendario paraguayo.

Holan en la Copa Libertadores: un reto continental

Además de pelear en el torneo local, Holan dirigirá a Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un desafío importante para el club guaraní. El equipo fue incluido en el Grupo F, donde se medirá con rivales como Sporting Cristal de Perú, Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil, lo que augura una fase de alta exigencia futbolística y competitiva.

Ariel Holan en Argentina / Luciano Bisbal Ampliar

La participación en la Libertadores representa una oportunidad para Holan de consolidar su carrera a nivel continental, demostrando su capacidad para competir en grandes torneos internacionales y reforzar la identidad futbolística de Cerro Porteño, club con historia y tradición en Paraguay.

Perfil de Ariel Holan

Ariel Holan es un entrenador con amplia trayectoria en Sudamérica. Antes de llegar a Paraguay, dirigió clubes de la talla de Universidad Católica, Santos, León y Rosario Central, donde tuvo destacadas actuaciones y logró resultados consistentes, sobretodo en Argentina. Su experiencia y conocimiento táctico lo posicionan como una figura importante para liderar un proyecto ambicioso en Cerro Porteño.

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La afición guaraní espera que la llegada de Holan marque un punto de inflexión en el rendimiento del equipo, con expectativas altas tanto en la liga paraguaya como en la Copa Libertadores, donde buscarán dejar una huella significativa en el certamen continental.