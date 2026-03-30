Luis Fernando Tena seguirá como técnico de la Selección de Guatemala pese a rumores y preocupación por su salud / Jeremy Olson/ISI Photos

La Federación de Fútbol de Guatemala ha salido al paso de los rumores que circularon en medios y redes sociales en los últimos días para desmentir cualquier salida de Luis Fernando Tena como director técnico de la selección masculina mayor. La noticia se produce en un contexto donde la atención mediática se centró en la ausencia del ‘Flaco’ por problemas de salud y las recientes desventuras del equipo chapín en partidos amistosos.

Luis Fernando Tena / Omar Vega Ampliar

Contrario a diversas especulaciones, la FFG emitió un comunicado oficial en el que asegura que Luis Fernando Tena mantiene su cargo al frente de la Selección de Guatemala y que su proyecto continúa con total respaldo. La federación calificó de “infundadas” las versiones que sugerían una posible salida del entrenador, reafirmando que su contrato vigente sigue en pie y que no hay cambios en la dirección técnica.

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Esta aclaración llega justo después de que surgieran dudas sobre su continuidad debido a un fuerte golpe mediático tras la derrota 7-0 que vivió la ‘Bicolor’ en un amistoso internacional frente a Argelia en Italia, donde Tena no estuvo presente por motivos médicos.

Estado de salud y recuperación

La preocupación también se concentró en el estado de salud de Tena, quien fue intervenido quirúrgicamente por complicaciones relacionadas con la vesícula. Aunque esto lo ha mantenido alejado de las canchas y de la dirección directa del equipo en los últimos partidos, fuentes oficiales han confirmado que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, con vistas a retomar plenamente sus funciones en los próximos meses.

Mientras tanto, el estratega mexicano ha delegado responsabilidades en su asistente técnico, Salvador Reyes, quien ha asumido la conducción del plantel durante la ausencia del entrenador principal.

Confianza institucional y proyecto a largo plazo

La Federación no sólo negó la salida de Tena, sino que también ratificó su confianza en el proyecto “Guatemala 2030”, una visión de largo plazo que busca consolidar el desarrollo del fútbol guatemalteco y mejorar los resultados en competiciones internacionales. Esto incluye la participación en torneos amistosos y clasificatorios rumbo a eventos de alta exigencia, como el proceso eliminatorio del Mundial 2030.

El comunicado oficial busca calmar a una afición que comenzó a dudar tras el resultado negativo ante Argelia, recordando que la etapa de Tena al frente de la selección ha tenido momentos destacados y avances significativos respecto al rendimiento del equipo en competencias como la Copa Oro de Concacaf.