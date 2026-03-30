Belinda presenta canción rumbo al Mundial 2026 y sorprende usando el jersey de México

La cantante y actriz Belinda sorprendió a sus seguidores y aficionados al fútbol al presentar una canción promocional rumbo al Mundial de la FIFA 2026, en un evento especial celebrado en la Sala Despecho en Polanco, Ciudad de México. La artista aprovechó su regreso temporal al país para vincular su proyecto musical con uno de los eventos deportivos más esperados del año y mostrar su apoyo a la Selección Mexicana de fútbol.

Belinda / Christopher Polk Ampliar

Belinda, quien estuvo en México por apenas 25 horas, lució el jersey tricolor de la Selección Mexicana, reforzando el vínculo entre su producción musical y la pasión futbolera que rodea al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

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La presentación de la canción se realizó el viernes 27 de marzo en la sala cultural Despecho, ubicada en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Ahí, Belinda dio a conocer el tema acompañada de invitados especiales y medios de comunicación, en un ambiente enfocado en el fútbol y la celebración previa al Mundial 2026.

Música y Mundial: Una combinación que emociona

Aunque no se ha confirmado si la canción presentada será parte del álbum oficial de la Copa del Mundo, su lanzamiento ha causado gran impacto en las redes sociales y entre los aficionados. A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, historias como esta contribuyen a mantener el entusiasmo de los seguidores mexicanos por la fiesta futbolera más grande del planeta.

Con cada iniciativa cultural y musical asociada al torneo, México sigue destacándose no solo como país sede del Mundial, sino también como epicentro de expresiones artísticas que conectan el deporte con la identidad nacional.

Contexto del Mundial 2026

El Mundial 2026 será una de las ediciones más importantes de la historia del fútbol, con la participación de 48 selecciones y la primera vez que el torneo se disputa en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El primer sencillo oficial del torneo, titulado Lighter, fue lanzado recientemente por Jelly Roll y Carín León, marcando el inicio del calendario musical alrededor de la copa.

México, como uno de los países sede, ha visto cómo distintas iniciativas culturales y deportivas han surgido en torno al evento, y la participación de Belinda en un proyecto musical vinculado con el Mundial subraya la importancia de la música como vehículo para generar entusiasmo entre los aficionados.