Tigres vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 14 de Liga MX Clausura 2026

En un nuevo capítulo de historia, Chivas y Tigres se ven las caras desde el Volcán Universitario por la jornada 14 de la Liga Mx Clausura 2026.

Tigres vs Chivas Clausura 2026 Liga Mx Ampliar

El Guadalajara, primer lugar de la clasificación, llega al duelo manteniendo una racha de partidos de: 10 victorias, 0 empates y una derrota, con 27 goles a favor, 13 en contra, acumulando así 31 puntos. Ya clasificados a la Liguilla, vienen de un empate 2-2 ante Pumas y muestran gran forma: 4 partidos sin perder, teniendo en cuenta que son la mejor ofensiva, junto a Armando la ‘Hormiga’ González quien se mantiene como máximo goleador de la campaña con 12 anotaciones.

Por su parte, los Felinos en 13 cotejos disputados, acumulan 5 victorias, 2 empates y 6 descalabros; 18 goles a favor, 15 en contra y 17 unidades. Rozando zona de Liguilla directa, con presión por mantenerse. Vienen de dos derrotas seguidas en Liga, 0-1 ante Tijuana y 1-2 frente a Juárez, y atraviesan un momento irregular, aunque ganaron en Concachampions recientemente por marcador de 2-0 ante Seattle Sounders, necesitan los 3 puntos en casa para no complicar su clasificación.

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Asimismo, Tigres en los últimos 15 partidos, ha sellado 8 victorias, con 3 de Chivas y 4 igualadas. Sin embargo, los duelos suelen ser cerrados y de alta intensidad, por lo que este duelo tiene sabor a Liguilla adelantada. Tigres vs Chivas, Jornada 14 del Clausura 2026, en vivo y en exclusiva a través de Cadena W.

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