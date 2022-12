¡Es real! Legisladora propone que se nombre a Messi como persona non grata

Legisladora propone que sea nombrado Messi persona non grata / JUAN MABROMATA

La polémica sigue persiguiendo a Messi a pesar de haber pasado a los cuartos de final contra Países Bajos. Y es que la victoria de la Albiceleste contra la Selección Mexicana no ha parado de generar polémica.

Sin embargo, María Clemente García Moreno, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, propuso, declarar a Lionel Messi como persona “non grata” dentro del territorio mexicano, luego de que se hizo viral el video en el que Messi “pisó” la playera de la Selección Mexicana.

Todo sucedió en el duelo de Argentina vs México en la segunda Jornada del Grupo C, en el que El Tri fue derrotado.

Al término del encuentro aparentemente Messi pateó la playera de la Selección Mexicana mientras los sudamericanos festejaban el triunfo, mientras Lionel se quitaba el calzado.

Tras quedar aclarada la polémica, a María Clemente, pidió la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita una declaración con el fin de declarar al astro argentino como una persona “non grata” en México, acción que, de momento, no ha pasado más allá de la propuesta.

¿Cómo se declara a una persona non grata?

Cabe destacar que se le declara al sujeto como non grata como la persona no aceptable para el país y, por lo tanto, el otro estado debe retirar a su embajador o al diplomático non grato.

