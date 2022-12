No sé cómo saben que pasa algo con él: Scaloni sobre la lesión de Rodrigo De Paul

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se molestó debido a la filtración de la lesión Rodrigo De Paul, días antes del juego ante Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022.

Durante la conferencia de prensa previa al duelo de este viernes, Scaloni compartió su sentir ante la filtración del estado físico del jugador del Atlético de Madrid.

“El entrenamiento de ayer (miércoles) fue a puerta cerrada, no sé cómo saben que Rodrigo pasa algo con él y es muy extraño y con esto ya saben que quiero decir. En principio está bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puerta cerrada y no sé de dónde salen estas informaciones”, mencionó.

El estratega dijo que su molestia se debía a que está información podría beneficiar a la selección neerlandesa.

“¿Si me enoja lo que salió de Rodrigo De Paul? Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas el entrenamiento. No entiendo la necesidad de generar un alarma. El rival está atento a esas cosas”, sentenció.

Scaloni no sabe si jugará

“Rodrigo entrenó ayer una parte, ahora veremos en el entrenamiento de esta tarde qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos a veces que hagan medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe.” Dijo Scaloni sobre la sobrecarga en el isquiotibial derecho del mediocampista.

Argentina y Países Bajos se disputarán el boleto a semifinales el próximo sábado a la 1:00 p.m. desde el estadio de Lusail.

