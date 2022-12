¡Periodista argentino arremete contra México! “Los mexicanos quieren ser como nosotros”

Argentina

¡Siguen las polémicas tras el juego entre Argentina y México del Mundial de Qatar 2022!. Ahora un periodista argentino, Alejandro Fantino, arremetió en contra del futbol mexicano y su organización, al señalar que los nuestros ya quisieran ser como la Albiceleste.

TE RECOMENDAMOS: Jugadores de Argentina empujan a guardia de seguridad durante sus festejos (Video)

Fantino en su programa dijo que los mexicanos quisieran tener el nivel de Argentina y que son inferiores a los sudamericanos.

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden. No llegan, sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camisa de la celeste y blanco, dejen el verde, no van a perder”. Dijo el comunicador.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

Sus declaraciones han causado controversia

Alejandro Fantino mencionó esto en su programa el “Multiverso Fantino”. Estas declaraciones han causado controversia en las redes sociales con opiniones encontradas entre aficionados de ambas naciones.

TE PUEDE INTERESAR: Periodista argentino no quiere que su selección ya juegue contra México.