Selección de Marruecos protesta en contra del arbitraje de César Ramos en la semifinal

El árbitro César Arturo Ramos hizo historia al pitar la semifinal de Francia vs Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, ya que fue su séptimo partido en Copas del Mundo, rebasando a Arturo Brizio, empatando con Marco Rodríguez y solo un partido abajo de Armando Archundia.

Sin embargo, no todo fue felicidad debido a que la Selección Marroquí no estuvo de acuerdo con las decisiones que tomó el mexicano, a tal grado que ya presentó un comunicado ante la FIFA para denunciar el trabajo arbitral, en específico por dos jugadas que tenían tintes de penal.

“La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) protestó enérgicamente contra el arbitraje del partido Marruecos - Francia oficiado por el Sr. César Arturo Ramos.

Para ello, la FRMF envió una carta al órgano competente en la que vuelve a las situaciones arbitrales que privaron a la Selección Marroquí de dos penaltis indiscutibles a juicio de varios especialistas en arbitraje. La FRMF también expresó su gran asombro de que el sistema de Video Asistencia al Arbitraje (VAR) no reaccionara ante estas situaciones de arbitraje.

La FRMF recuerda que no escatimará esfuerzos para defender y preservar los derechos de las Selecciones Nacionales abogando por la equidad en el arbitraje y denunciando estas decisiones arbitrales tomadas durante este enfrentamiento de semifinal de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022″, comunicó la Selección de Marruecos.

Estos juegos dirigió en el Mundial

César Arturo Ramos, de 38 años de edad, nacido en Culiacán, Sinaloa, con gafete Internacional de FIFA desde 2014, dirigió tres partidos de fase de grupos: Dinamarca vs Túnez y Bélgica vs Marruecos; además, del Portugal vs Suiza en octavos de final.

