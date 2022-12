El duro mensaje de Didier Deschamps que le manda a Argentina previo a la Final de Qatar 2022

A un día de la gran final de Qatar 2022, el técnico de la Selección Francesa, Didier Deschamps, habló sobre varios temas de cara al partido contra Argentina, entre ellos la situación de Karim Benzema, de quien dijo es un lesionado más y no gestionará su decisión en acudir al último encuentro del torneo.

“Si no contesto, dirán que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, exjugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó… perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Mañana seremos 24″, comentó el DT.

Otro de los asuntos que lo cuestionaron fue sobre la recuperación física de los jugadores contagiados por el Virus del Camello (Raphael Varane, Ibrahima, Konaté, Kingsley Coman, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot), quienes se desconoce si jugarán la final ante la Albiceleste.

“Los jugadores estaban durmiendo cuando me fui, así que no tengo la información más reciente. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Hoy habrá datos. Los tendré esta noche y hasta mañana para asegurarme de que estamos listos para este gran partido. Es un tema que les interesa, lo comprendo. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, adaptarnos y hacerle frente, sin pasarnos. Esta es obviamente una situación… Si no existiera sería mejor, pero nos la arreglamos como podemos”, señaló Deschamps.

A esta hora se juega el partido

Francia defenderá su Campeonato Mundial en Qatar 2022 frente a Argentina, este domingo a las 9 de la mañana hora Ciudad de México. A pesar de las bajas de jugadores por lesiones, Didier Deschamps supo adaptarse con el plantel restante y no sintió las ausencias de Karim Benzema, Paul Pogba, Presnel Kimpembé, Cristopher Knunku y N’ Golo Kanté. Sin embargo, el “Gato” no fue sustituido por algún futbolista y en caso de que su Selección sea campeona, él estará en la lista de jugadores con medalla.

