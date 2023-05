Cuauhtémoc Blanco ya tiene a sus favoritos para la final del Clausura 2023

Rumbo a la gran final del Clausura 2023, el ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco habló sobre los Clásicos que serán parte de las Semifinales, por lo que habló sobre su favorito para avanzar a la última instancia.

Las Semifinales tendrán encuentros muy llamativos, pues América, Chivas, Tigres y Monterrey serás los protagonistas de esta fase, pero el referente de las Águilas reconoció que todo puede pasar, por lo que los Rayado y las Águilas deberán aprovechar al máximo que cerrarán estos encuentros en casa, pues para el Cuau dichas escuadras se encontrarán en la gran final.

“La final va a ser Monterrey – América, ojalá, pero, imagínate que le tocó Monterrey- Tigres, un Clásico y América- Chivas un Clásico, entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero tanto América como Monterrey deben de aprovechar que cierran”, comentó.

Sin embargo, el exjugador tiene claro que el futbol da muchas sorpresas y el próximo fin de semana cuando se jueguen las Semifinales de Vuelta no será la excepción: “A mí en lo personal no me ha gustado como juega Chivas. Es una Semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero yo estoy a muerte con el América”, indicó.

Vaticina Cuauhtémoc Blanco que la Final será América-Monterrey...



📹 Cortesía pic.twitter.com/5FKfPHK6qp — CANCHA (@reformacancha) May 15, 2023

Finalmente, respecto a que las Águilas estuvieron muy cerca de perder su pase a las Semifinales, luego de que el Atlético de San Luis le diera catedra el sábado pasado en el Estadio Azteca, duelo que le causo un poco de incertidumbre al mandamás del conjunto de Coapa, el exjugador también habló sobre este tema.

“Eso ya quedó atrás, la verdad es que estaban enojados, hasta vi una nota que el señor Emilio Azcárraga estaba enojadísimo por el resultado de San Luis porque estaban a punto de dejarlos afuera. Te menciono no te puedes confiar, o sea, aunque vayas ganando 3-1, pues desde el principio a entrarle con todo para que llegues al próximo partido motivado. Nada fácil para el América todo va a depender del resultado que saque allá e Guadalajara”, concluyó.