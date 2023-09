“Los clásicos nacionales se juegan con pasión y si no tienes esa intensidad no puedes portar la playera del América”, Enrique Borja

El histórico jugador y leyenda americanista Enrique Borja estuvo presente en el programa Territorio Águila de WDeportes, mencionando su punto de vista sobre el clásico nacional que se disputa con intensidad pasión y con mucha enjundia.

“El Clásico Nacional se vive con mucha intensidad, pero realmente la afición hace que se jueguen de esta forma, el jugador de América o de Chivas que no sienta la pasión de jugar este clásico no puede portar la playera de dichos equipos; hay que decirlo, especialmente en América hay una obligación para poder triunfar en todos los partidos, y aun más vs Chivas”, declaró Borja para Territorio Águila.





Enrique Borja en su etapa con América . Foto: Twitter Ampliar

De igual forma, Enrique declaró su opinión sobre el esquema táctico de Jardine, quien para él, todavía no ha desplegado ese futbol que impuso en el Atlético de San Luis, pues recalcó falta aun más para poder llevar al América a otro nivel.

“Hay un problema que está latente, desde Solari hasta ahora con Jardine, la defensa, porque ha costado trabajar cual es la pareja ideal en los dos centrales, y la verdad es notable, porque en ofensiva el América realmente está muy fuerte pero falta mucha contundencia dentro del conjunto del estratega brasileño”, añadió Enrique.

Borja quiere Pumas gane la Concachampions, ya que los universitarios estan representado al futbol mexicano Ampliar

Asimismo, hizo mención en los futbolistas y la falta de garra que de vez en cuando termina por ser desapercibida cuando el jugador ya no juega con tanta intensidad, por lo mismo, Borja dijo que el futbolista que no juega con el alma los clásicos no pueden portar la playera del América con orgullo.

“Yo creo que siendo jugador la violencia nunca va, sin embargo, la intensidad, la pasión debe de estar más que presente si no no vale un clásico, siempre se deben jugar los clásicos con mucha pasión y si no tienen deseos o ganas de jugar con intensidad, no puedes portar la playera de las Águilas”, finalizó la leyenda americanista.