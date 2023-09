Agustín Marchesín aclara rumores de su posible regreso al América

De cara a una edición más del Clásico Capitalino, el exportero del América, Agustín Marchesín habló del peso que tienen estos encuentros, en el que cada equipo se ve obligado a ganar.

“Una semana muy especial porque es u partido importante para toda la afición y obviamente con la obligación de ganar. Es muy emocionante estar en una institución así”, declaró el guardameta en el programa de El Arranque.

“En este caso América y Pumas va a ser un partido muy lindo, siempre se han partido muy bien entre ellos obviamente acá la pasión es más tranquila, pero se extraña todo el calor de eso”, agregó.

Asimismo, Marchesín dio su propia versión sobre los rumores de que el América lo había buscado para volver a cuidar el arco azulcrema, pero que se había negado regresar debido a que pedía un sueldo mayor al qué gozaba Guillermo Ochoa.

“Memo para mi es lo que representa México y lo que representaría Messi en Argentina, le tengo un gran respeto, una gran admiracion, valoro mucho su trabajo, ha tenido mundiales y en mi mejor momento de mi carrera en tres años no gané eso, es muy ridículo lo que se dijo, pero la realidad es que nunca se habló de números y sorprende el comentario que obviamente es absurdo”, agregó.

Sin embargo, pese a que no se ha hablado nada serio entre el guardameta del Celta de Vigo y el América, Marchesin aseguró que la Liga MX fue un torneo de su agrado y que estaría dispuesto a volver al balompié mexicano, teniendo como prioridad volver a portar la camiseta de las Águilas.

“La realidad es un futbol que me gusta mucho, me siento cómodo de jugarlo y sí me encantaría volver a México y obviamente sí puede ser América me encantaría más.