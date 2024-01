Salvador Cabañas: Hay fotografías y videos nunca vistos del Bar BAR

Este 25 de enero se cumplen exactamente 14 años del atentado contra Salvador Cabañas en un famoso centro nocturno de la Ciudad de México, el cual casi acaba con su vida y que lo retiró del futbol profesional.

El paraguayo tuvo que luchar en un hospital durante varios meses y aunque hoy en día luce fuerte y recuperado, la verdad es que su vida no volvió a ser la misma, aún aloja la bala en su cabeza y la fortuna, lujos y comodidad que le dio la fama, se le ha ido entre los dedos y por los abusos de su gente cercana.

Y aunque el caso parecía estar cerrado con la detención del autor intelectual del atentado, un narcotraficante conocido como “EL JJ”, en días recientes, se vuelve a tocar el tema de lo que pasó esa noche, debido a un problema familiar del dueño del Bar BAR.

¿POR QUÉ SE PODRÍA VOLVER A ABRIR EL CASO DE CABAÑAS?

Se trata de una situación ligada a Simón Charaf, el empresario dueño del famoso antro que murió en marzo del 2023 y que estuvo casado con la Miss Universo mexicana, Lupita Jones.

Una de sus exesposas, la brasileña Nanda Rocha, acusa al hijo del empresario de amenazarla y acosarla desde hace ya tiempo y aunque este problema, meramente familia, no tiene nada que ver con el caso del paraguayo, ella asegura tener pruebas nunca antes vistas de lo que pasó en el baño del Bar hace 14 años.

Aseguró que si sigue el acoso hacia ella, su hijo y su familia, revelará cosas que nadie más tiene sobre el caso de el Mariscal:

“Yo estuve casa 14 años con Simón, yo sé muchos secretos de él que me he guardado y que ya no estoy dispuesta a callarme y si es necesario utilizar esa información para proteger a mi hijo y a mi, lo voy a hacer”, dijo la mujer para TV Azteca.

Rocha reveló que hay videos, fotografías y documentos de su esposo, hoy fallecido, que nunca han salido a la luz, de lo que pasó con Salvador, el JJ y cómo se dieron los hechos en el club de Insurgentes Sur.

“Los videos completos de lo que pasó es noche, documentos que ¿el elaboró para todo ese proceso que estuvo peleando contra la televisora, contra el ministerio público, toda esa información la tengo yo en mi computadora y que nadie más tiene ni ha visto”.

A pesar de que el caso ya tiene carpetazo por parte de las autoridades mexicanas, Salvador Cabañas podría volver a reabrirlo, en caso de que estas pruebas muestres hechos muy diferentes a los que dictaminó la primera investigación, la cual aseguró que solo se trató de un pleito en el baño del Bar y un hecho aislado.