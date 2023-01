‘Me cuidaba de borrachos agresivos como Cabañas’ El JJ, hombre que le disparó a Salvador

Su nombre es José Jorge Balderas Garza alias “El JJ” y un día como hoy, pero del 2010 fue el responsable de accionar el arma con el que terminó la carrera de Salvador Cabañas, uno de los mejores futbolistas de la historia en la Liga MX.

Y es que justo en el mejor momento del Mariscal con América, una noche de copas en un famoso Bar de la Ciudad de México, terminó con su vida futbolística y dejó uno de los capítulos más tristes y dramáticos en el balompié azteca.

En un principio se dio a conocer la versión de un supuesto reclamo del JJ por la derrota que América había sufrido un día antes contra Morelia, situación que habría provocado un altercado y terminó con el balazo al futbolista; sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y las investigaciones, se destapó el lado oscuro de Balderas garza, ligado al narcotráfico y a uno de los personajes más peligrosos y buscados de México.

Pasó casi un año desde el día del incidente, hasta la detención del JJ en una exclusiva zona de la Ciudad de México. Esa misma tarde, diversos medios de comunicación platicaron con él y sin tapujo alguno, habló de lo que pasó con el jugador de las Águilas.

“El contador (su trabajador) tenía que cuidarme, de borrachos agresivos como el Cabañas. Estaba hasta su madre. Lo llegué a mirar varias veces en el lugar y pues tranquilo. No éramos amigos, pero vecinos de mesa y ya”, dijo Jorge Balderas.

Relató que Chava entró al baño del club nocturno y por un pequeño golpe comenzó la discusión, aunque niega que él haya activado el arma con el que agredieron al futbolista.

“Estaba borracho, se puso a pelear adentro del baño, conmigo. Me dio un codazo el amigo. El baño del Bar Bar es muy pequeño, pasé y lo rosé y me dio un golpe. Ahí peleamos, ya me molesté, le reclamé. Traté de calmar la situación, pero él andaba muy borracho”.

Cabañas aún vive con una bala en la cabeza. Foto: getty Ampliar

“Yo no estaba armado ese día, el contador tampoco; ya después hay un video donde él supuestamente entra armado. Estuvo buena la chinga que le dieron”.

Después se supo que Balderas Garza era un importante operador del cártel de los Beltrán Leyva y muy cercano a Edgar Villarreal Alisas ‘La Barbie’, uno de los objetivos prioritarios del gobierno mexicano y de Estados Unidos, que también fue detenido en ese lapso de tiempo.

Ha 13 años de esa madrugada, hoy el JJ sigue recluido y enfrenta una condena de 36 años de prisión por crímenes contra la salud, nexos con el crimen organizado, desvío de recursos públicos y homicidio.