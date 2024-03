“Borgetti me dijo que para qué mandan “viejas” sino tenemos capacidad”: Vicky Tovar

Con la designación de Katia Itzel García al juego de Pachuca y Gallos de este sábado, se rompen 20 años sin una mujer con silbante en un juego de Primera División. Es por eso, que CLARO EN W, platicamos con Virginia Tovar, que rompió todos los machismos en la Liga y fue la primera en pitarle a hombres en nuestro país.

Vicky, como se le conoce, dijo que, aunque el hecho es histórico, nunca pensó que iban a pasar 20 años desde su aparición, hasta una nueva designación femenina en Liga MX.

“Yo pensé que iban a ser 2 o 3 años, no 20. Pero qué bueno que se da y que sigan habiendo oportunidades para nosotras. Ya veremos mañana a Katia ahí en la cancha d Pachuca”.

CUAHUTÉMOC NO, BORGETTI SÍ

En el marco de esta plática, recordamos una charla que tuvimos con la propia Tovar hace unos meses, donde nos confesó que, pese a lo que muchos dicen, Cuauhtémoc Blanco nunca le dijo nada, al menos de frente, y el que sí tuvo comentarios misóginos, fue Jared Borgetti.

La exsilbante contó la actitud que tuvo el delantero hacia ella, ya que mostró su disgusto al ver que una mujer iba a pitarle un partido a su equipo.

“Siempre recuerdo a Jared Borgetti que fue mi tercer partido en primera división, estoy dando el volado y dice que para qué mandan viejas sino tenemos capacidad, fíjate todavía no empezaba el partido. Desde ahí hay jugadores que no quieren que una mujer dirija”.

Finalmente, Vicky Tovar señaló que Cuauhtémoc Blanco en ningún momento la mandó a lavar platos, tal y como se decía en los medios de comunicación.

“Hasta donde cabe se comportó más gente y más humano Cuauhtémoc Blanco que Jared Borgetti, porque Cuauhtémoc, empecé todo el partido y la verdad yo esperaba otra cosa de él y se comportó todo un ser humano, muy bien. Dice la prensa que desde allá me gritó que me fuera a lavar los platos, a mí en mi persona no me dijo nada, para que me lo diga le falta mucho y ya no me dijo nada, él no se encaró conmigo no me vio de frente, yo no lo oí”.