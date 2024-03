José Ramón Fernández sorprende al agredir a Mauricio Ymay en plena transmisión

En los medios de comunicación deportivos, en México, es bien conocido el carácter fuerte que tiene José Ramón Fernández pero siempre mostrando profesionalismo, solo que ahora ‘le ganó la emoción’ y agredió a Mauricio Ymay en pleno programa en vivo.

El acontecimiento surgió durante la emisión del programa Cronómetro de ESPN, en el que ambos periodistas estaban analizando el juego del Real Madrid contra el Leipzig de la Champions League.

“Después de escucha a Mauricio Ymay, fastidia y fastidia con el América y el Real Madrid. Alguien le calentó la cabeza y le dijo ‘fastidia a José Ramón con el Real Madrid y el América’. No me fastidia”, expresó Joserra.

La plática continuo escalando poco a poco, “Pensé que no me ibas a saludar, ¿ya pasó el susto?, le dijo Ymay, pero José Ramón no se quedó callado, “No me digas que el Real Madrid pasó un susto. Salió espeso al partido, pero no jugó un mal partido porque no le ganaron, así lo planeo Ancelotti”.

El momento de la ‘agresión’ llegó cuando ambos alzaron la voz hasta que Fernández comentó, “Lo tuvo ganado, métetelo en la cabeza”, mientras lanzaba manotazos a su compañero, quien gritó, “Cálmate, cálmate, ¿Qué te pasa? Así te deja el Madrid. Tranquilo”.

Posteriormente, ya con un humor más calmado los dos comunicadores hicieron las paces aunque tuvieron otro momento donde Joserra le dio otro pequeño manotazo pero sin ningún motivo detrás.