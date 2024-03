América está mejor que Chivas: Jair Pereira acepta la realidad de su Rebaño

A horas de que se juegue la revancha entre América y Chivas por el pase a Cuartos de Final de la Concacaf, uno de los últimos referentes del Rebaño, Jair Pereira, se pasó por CLARO EN W, para hablar del presente del cuadro rojiblanco y si ve posible en milagro esta noche en el Azteca.

El Comandante, primero, reconoció el buen trabajo que tienen los de Coapa y la capacidad de sus jugadores y si entrenador, situación contraria a lo que se vive en Guadalajara.

“Yo creo que América está muy bien trabajado. Han venido haciendo un gran torneo, en un equipo muy basto, con una banca espectacular, está bien dirigido. Chivas, vino abajo en los últimos juegos y la presión a veces te come en este tipo de partidos”

Dijo que en el plantel de Chivas falta un poquito de carácter y madurez para encarar este tipo de situaciones que vive todo equipo.

“Creo que le falta un poco de madurez para aguantar este tipo de partidos, porque el equipo venía bien. Habían tenido una buena racha y estos últimos juegos se ven desconfiados, ya no son tan intensos, tan dinámicos y a mi que me tocó estar ahí, con tanta presión de la afición, de la prensa, no todos reaccionan de la misma manera”.

“La realidad es que simplemente América está mejor que Chivas”



❗️EXCLUSIVA con Jair Pereira, ex jugador de @Chivas en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM

📺336 Dish

💻https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/EtCRQz47Y7 — Claro Sports (@ClaroSports) March 13, 2024

LO ANÍMICO TUMBA TODO EN CHIVAS

Si bien, en la cancha los resultados no acompañan, Pereira también ve un bajón fuera de la cancha y le pide un poco de liderazgo a los nombres fuertes en el vestidor tapatío.

“Creo que hay jugadores que te pueden resolver desde lo anímico en el vestidor. El Pocho Guzmán, el Piojo, el mismo Chicharito, pueden ayudar, pero lo importantes es dentro de la cancha y la realidad es que América es mucho mejor que Chivas en estos momentos”.

Por último, aplaudió que la afición haya ido a pedirle un poco más al equipo, pese a que la eliminatoria ante América esté prácticamente resuelta.

“Es normal que la afición te exija ante los malos resultados. Primero, creo que los Chavos saben donde están parados, no todos, algunos tal vez no lo hayan entendido. Es complicado entender esa presión. No creo que les asuste el balón, pero el jugador, cuando estás en confianza, creyendo en tí, te conviertes en alguien diferente”.