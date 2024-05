Video: Julio González le suelta codazo a Ángel Sepúlveda frente al árbitro

Después del encuentro Cruz Azul vs Pumas, donde los Celestes eliminaron a los Felinos en los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX, se hizo viral un video con cierto toque de polémica, en donde se le ve a Julio González reclamar al árbitro central una falta, y posteriormente le pega un codazo al jugador de Cruz Azul Ángel Sepúlveda.

En el video se puede notar la violencia ejercida por Julio González con un codazo certero en la quijada, acción que no fue de tarjeta roja, e inclusive paso de imprevisto la jugada entre los árbitros que estaban presentes en el encuentro.

Cabe destacar que esta acción se dio a conocer prácticamente en el final del encuentro: Pumas vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde en una jugada se detuvieron las acciones, y entre empujones y demás, se noto una acción inverosímil que el Var no checo y no pudo ver del todo clara.

Hay que tener en cuenta que lo que llamó la atención fue que el árbitro central estaba cerca de la acción, en este caso Daniel Quintero Huitrón quien no marcó nada y posteriormente en videos empezaron a circular de forma efectivo.