Cristiano Ronaldo empata la marca histórica de “El Pescadito” Ruiz en Eliminatorias Mundialistas

En un hito que une el brillo de la élite mundial con el orgullo centroamericano, Cristiano Ronaldo ha igualado la marca legendaria del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz como máximo anotador en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Con 39 goles cada uno, el astro portugués ha alcanzado una cima que parecía reservada para la eternidad, pero que ahora comparte con el ídolo chapín, recordándonos que el fútbol trasciende continentes y generaciones.

El gol decisivo llegó en el vibrante Puskás Aréna de Budapest, durante el partido de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Portugal, dirigido por un Ronaldo incansable a sus 40 años, remontó en dos ocasiones para vencer 3-2 a Hungría. CR7, desde el punto penal al minuto 58, firmó su tanto número 39 en estas clasificaciones, empatando el registro que Ruiz había forjado con tenacidad en las eliminatorias de la CONCACAF entre 2000 y 2016. Previo a este duelo, Cristiano Ronaldo había sumado un doblete ante Armenia (5-0) el fin de semana pasado, escalando de 36 a 38 goles y superando a Lionel Messi (36), quien ya no competirá en futuras eliminatorias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dueños de palcos del Estadio Azteca los podrán usar en el Mundial 2026 tras acuerdo con FIFA

Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, conocido como “El Pescadito” por su agilidad y olfato goleador, se consagró como un referente eterno de la Selección de Guatemala. En 47 partidos de eliminatorias para los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, acumuló esos 39 goles que lo catapultaron por encima de leyendas como el iraní Ali Daei (35). Su récord se selló en su partido de despedida el 6 de septiembre de 2016, con un póker más uno ante San Vicente y las Granadinas (6-0), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Ruiz, quien disputó 133 encuentros con la Bicolor y anotó 68 goles en total, representa no solo la pasión guatemalteca, sino un testimonio de cómo un jugador de una nación sin tradición clasificatoria puede dejar huella global.

RÉCORD HISTÓRICO 🔥🔥🔥



¡Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia! El Bicho alcanzó los 39 goles en eliminatorias mundialistas, igualando la marca del guatemalteco Carlos “el Pescadito” Ruiz.



El portugués hizo este récord histórico, tras marcarle a Hungría. Además, superó a… pic.twitter.com/ddQ4htAM4O — W Deportes (@deportesWRADIO) September 9, 2025

Este empate no es solo estadístico; es un puente entre mundos dispares. Cristiano Ronaldo, con su máquina de récords 141 goles con Portugal y 943 como profesional, encarna la excelencia en la UEFA, donde las eliminatorias son un campo de batalla entre potencias. Ruiz, en cambio, brilló en la CONCACAF, enfrentando rivales accesibles pero con la presión de un país que sueña con el Mundial desde 1962. El “Pescadito” ha expresado en el pasado su admiración por CR7, deseando que sea él quien supere su marca, reconociendo el valor que el mundo le daría a tal logro. Hoy, con la igualdad, el foco se traslada a octubre: Portugal enfrentará a Irlanda y Hungría en casa, donde el Bicho podría romper el empate y reclamar el trono en solitario.