Pumas vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 del Apertura 2025 Liga MX
Monterrey y Pumas se enfrentan este sábado en el Gigante de Acero por la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Rayados busca retomar el rumbo tras una racha irregular, mientras que los universitarios intentan romper su mala racha y ganar por primera vez en el Estadio BBVA.
Rayados llega a este encuentro tras un paso irregular reciente, pues solamente ha podido ganar uno de sus últimos 4 encuentros. La victoria fue sobre Santos por la mínima diferencia, pero también se tuvo que conformar con empates ante América y Tijuana, y lidió con la dolorosa derrota por 6 a 2 ante Toluca.
Pumas, por su parte, llega con 3 partidos consecutivos con derrota. Los dirigidos por Efraín Juárez cayeron ante FC Juárez, América y Chivas, razón por la que han perdido prácticamente sus posibilidades de liguilla directa.
Es importante destacar que el cuadro universitario nunca ha vencido a Monterrey en el Estadio BBVA, perdiendo 12 encuentros y rescatando solamente un empate. El árbitro central de este encuentro será Víctor Alfonso Cáceres, siendo asesorado en el VAR por Óscar Macías Romo.
Vibrante partido se llevará a cabo entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero, y se podrá vivir a través de la Cadena W.
MONTERREY VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: Sábado 18 de octubre
- HORA: 19:00 hrs
- ESTADIO: BBVA
- CANAL: Canal 5, TUDN, ViX Premium
- RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM