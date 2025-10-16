Pumas vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 del Apertura 2025 Liga MX

Monterrey y Pumas estarán frente a frente este sábado en el Gigante de Acero en atractivo duelo de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Monterrey y Pumas se enfrentan en el Gigante de Acero por la Jornada 13 del Apertura 2025. / Jam Media Ampliar

Rayados llega a este encuentro tras un paso irregular reciente, pues solamente ha podido ganar uno de sus últimos 4 encuentros. La victoria fue sobre Santos por la mínima diferencia, pero también se tuvo que conformar con empates ante América y Tijuana, y lidió con la dolorosa derrota por 6 a 2 ante Toluca.

Pumas, por su parte, llega con 3 partidos consecutivos con derrota. Los dirigidos por Efraín Juárez cayeron ante FC Juárez, América y Chivas, razón por la que han perdido prácticamente sus posibilidades de liguilla directa.

Rayados llega a este encuentro tras un paso irregular en el Apertura 2025. / Jam Media Ampliar

Es importante destacar que el cuadro universitario nunca ha vencido a Monterrey en el Estadio BBVA, perdiendo 12 encuentros y rescatando solamente un empate. El árbitro central de este encuentro será Víctor Alfonso Cáceres, siendo asesorado en el VAR por Óscar Macías Romo.

Vibrante partido se llevará a cabo entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero, y se podrá vivir a través de la Cadena W.

MONTERREY VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER