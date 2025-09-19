Dani Alves pierde batalla legal y Pumas recibe indemnización millonaria

En un giro que cierra un capítulo turbulento en la historia reciente del fútbol mexicano, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha fallado a favor de Pumas de la UNAM en la disputa contractual con el exfutbolista brasileño Dani Alves, obligándolo a abonar una indemnización millonaria por daños y perjuicios. La resolución, notificada al club el 1 de septiembre de 2025, revoca la decisión previa de la FIFA y valida la rescisión unilateral del contrato en enero de 2023, cuando Alves fue detenido en Barcelona por acusaciones de agresión sexual, delito del que fue absuelto en marzo de 2025.

Esta sentencia no solo exime a Pumas de cualquier pago pendiente, sino que impone al jugador una compensación superior a los 5 millones de dólares (alrededor de 87.5 millones de pesos mexicanos) que el equipo universitario reclamaba desde el principio. El caso remonta a diciembre de 2022, cuando Dani Alves, quien había llegado a Pumas en julio de ese año como un fichaje estelar, a los 39 años, se encontraba de vacaciones en España. Su arresto posterior por el presunto abuso sexual en un nightclub de Barcelona desató una crisis para el club: el brasileño, bajo contrato hasta junio de 2024 con un salario anual de 300 mil euros, no pudo regresar ni cumplir con sus obligaciones.

Dani Alves, por su parte, contrademandó ante la FIFA alegando rescisión injusta, lo que en mayo de 2024 le valió una indemnización a su favor. Los Pumas apelaron al TAS en una audiencia celebrada en marzo de 2025, argumentando no solo el incumplimiento contractual, sino el impacto reputacional y económico: pérdida de sponsors, daño a la imagen institucional y el costo de un reemplazo de emergencia. El laudo arbitral, emitido seis meses después, confirma la “justa causa” y eleva la multa a la cifra original solicitada, alineándose con la cláusula penal del contrato.

¿CUÁNTO PAGARÁ DANI ALVES A PUMAS?

De acuerdo con información de Claro Sports, cuando Pumas comenzó con el proceso de la demanda, solicitó una indemnización de casi 6 millones de dólares; sin embargo, con la resolución del caso, el exjugador del Barcelona solo tendrá que pagar 2.25 millones a los del Pedregal, aproximadamente 45 millones de pesos mexicanos. Además, tendrá que desembolsar un interés de 5% anual calculado desde el 21 de enero de 2023 y hasta la fecha que termine de liquidar su deuda.

La resolución subraya la importancia de cláusulas protectoras en contratos de alto riesgo, especialmente en un contexto donde escándalos personales pueden eclipsar el terreno de juego. Alves, quien solo disputó 13 partidos con cinco asistencias en su breve paso por el Pedregal, deja un legado agridulce: un intento fallido de reinventarse en México que costó caro, tanto en cancha como en tribunales.

Mientras Pumas, bajo la dirección de Efraín Juárez, se enfoca en la Jornada 9 del Apertura 2025, donde enfrentará a Tigres, esta indemnización podría inyectar oxígeno financiero para refuerzos o infraestructura. Para Alves, absuelto penalmente pero condenado civilmente, el monto que podría rondar los 5 millones de euros según reportes representa un cierre amargo a una carrera legendaria, recordándonos que en el deporte rey, la justicia contractual no siempre perdona los tropiezos.