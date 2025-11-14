América vs LA Galaxy: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso internacional de fecha FIFA

En el ocaso de una temporada que ha sido un torbellino de emociones para ambos lados de la frontera, el Dignity Health Sports Park de Carson, California, se prepara para acoger un duelo que trasciende lo amistoso. Este sábado, LA Galaxy y Club América se medirán en un partido de preparación enmarcado en la última ventana FIFA del año. No es solo un amistoso: es un ensayo con tintes de revancha histórica, un pulmón competitivo para las Águilas antes de la Liguilla y un adiós agridulce para los Galácticos, que cierran su irregular 2025 sin playoffs en la MLS.

Club América / Omar Vega - Leagues Cup Ampliar

Para el Club América, dirigido por André Jardine, este Tour Águila en Los Ángeles es un bálsamo oportuno. Las Águilas culminaron el Apertura 2025 en cuarto lugar con 34 puntos, tras una derrota dolorosa ante Toluca que les robó el liderato. Ahora, con la Liguilla a la vuelta de la esquina con los cuartos de final contra Rayados de Monterrey, el amistoso sirve para afinar engranajes: recuperar el ritmo perdido por el parón FIFA y dar minutos a jugadores que claman por titularidad.

Del otro lado, el LA Galaxy llega con el peso de una campaña decepcionante. Defensores de la MLS Cup 2024, su sexto trofeo en la historia, los Galácticos tropezaron feo en 2025: sin victorias en los primeros diez partidos, un récord nefasto para un campeón vigente, y una eliminación temprana que los deja sin playoffs.

LA Galaxy Ampliar

Para el Galaxy, es una oportunidad de reconectar con su base latina, recordando que el fútbol en la MLS debe tanto a la influencia mexicana como a sus estrellas galácticas pasadas. En el fondo, este partido es un puente entre dos ligas hermanas: la MLS y la Liga MX, que se nutren mutuamente en la Concacaf.

LA GALAXY VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 15 de noviembre

sábado 15 de noviembre HORA: 21:15 Hrs.

21:15 Hrs. ESTADIO : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park TV: TUDN



