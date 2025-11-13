América prepara su fichaje bomba para el Clausura 2026

De cara a la recta final de la temporada de la Liga MX, comienzan los rumores de fichajes para el mercado de verano. Para las próximas incorporaciones de jugadores al máximo circuito, el América podría ser uno de los protagonistas ante la posible llegada de Miguel Ángel Borja, quien actualmente defiende la camiseta de River Plate.

Miguel Ángel Borja / Marcos Brindicci Ampliar

Y es que, de acuerdo con versiones cercanas al jugador, todo parece indicar que las conversaciones entre la gente del jugador y el conjunto azulcrema van muy avanzadas y solo sería cuestión de que en Coapa pongan sobre la mesa la cantidad que están dispuestos a pagar por el colombiano. Miguel Ángel Borja busca nuevos retos en su carrera profesional y llegar a la Liga MX sería su prioridad para continuar con un buen nivel futbolístico.

Borja, de 32 años, vive sus últimos días en River Plate. Su contrato con el Millonario expira en diciembre de 2025, y según múltiples fuentes en Buenos Aires, el club de Marcelo Gallardo no tiene intenciones de extenderlo. La temporada 2025 ha sido irregular para el cafetero: apenas ocho goles en 49 partidos, cifras que dejan mucho que desear.

Miguel Ángel Borja / Marcelo Endelli Ampliar

“Están en una fase exploratoria, pero lo de México está avanzado. Él busca unos años más de buena competencia. Tiene pretensiones. Si el América llega a esos números, aceptaría, creo yo”, comentó Óscar Arturo Martán, presidente del Inter Palmira, en entrevista para el programa colombiano Zona Libre de Humo y que es muy cercano al atacante.

El América busca revitalizar su zona de ataque, por lo que, ante el arranque irregular que tuvieron los comandados por André Jardine, buscarían otras opciones ante el bajo rendimiento que tuvieron Henry Martín y José Zúñiga. Sin embargo, en dado caso de que las Águilas se decidan por fichar al colombiano, tendrían que liberar una plaza de Jugadores No Formados en México, ya que por el momento tienen su plantilla llena en esa categoría.