¡Remontada celeste! Cruz Azul le da la vuelta a Puebla con gol agónico de Ebere y mantiene el paso perfecto

Cruz Azul le da la vuelta a Puebla con gol agónico de Ebere y mantiene el paso perfecto / Rodrigo Oropeza

Cruz Azul volvió a demostrar que sabe levantarse y vino de atrás por segunda jornada consecutiva para derrotar 2-1 a Puebla y mantener el paso perfecto en el arranque del torneo.

Cruz Azul vs Puebla / Jam Media Ampliar

La Franja sorprendió al minuto 28 con un auténtico golazo de Fernando Monárrez, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Kevin Mier.

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Lejos de desordenarse, el conjunto cementero reaccionó antes del descanso. Al 44′, Jeremy Márquez mandó un gran servicio para Luka Romero, quien definió con precisión para igualar el marcador.

Cuando el empate parecía firmado, Cruz Azul construyó una brillante jugada colectiva al minuto 82. José Paradela encontró con un pase preciso a Christian Ebere, quien apareció dentro del área para empujar el balón y marcar el 2-1 definitivo.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Con este resultado, los celestes suman dos victorias en el campeonato. Puebla, por su parte, sufrió su primer descalabro del torneo, pese a haber competido de buena manera durante varios lapsos del encuentro.