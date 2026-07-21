Cruz Azul vs Toluca Campeón de Campeones 2026: Luis Enrique Santander será el árbitro del partido

Luis Enrique Santander fue designado como árbitro para el Cruz Azul vs Toluca del Campeón de Campeones 2026, duelo que se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El silbante estará a cargo del primer partido por un título de la temporada para La Máquina.

Luis Enrique Santander / Jam Media Ampliar

¿Quién será el árbitro del Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones?

La Comisión de Árbitros eligió a Luis Enrique Santander como el encargado de impartir justicia en el partido entre Cruz Azul y Toluca por el Campeón de Campeones 2026.

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El experimentado silbante, con más de una década de trayectoria en la Primera División, volverá a dirigir un partido importante de La Máquina, aunque su designación generó molestia entre parte de la afición cementera, que recordó algunas actuaciones polémicas del árbitro durante los últimos años.

La noticia fue revelada por el periodista Adrián Esparza Oteo y rápidamente provocó reacciones entre seguidores de Cruz Azul en redes sociales, principalmente por la percepción que existe sobre el nivel actual del arbitraje en la Liga MX.

¿Por qué la afición de Cruz Azul está molesta con Luis Enrique Santander?

Tras conocerse la designación, varios aficionados celestes expresaron su preocupación por el nombramiento de Santander para un partido donde estará en disputa un título.

Algunos seguidores recordaron decisiones arbitrales que consideran polémicas en partidos anteriores y mostraron temor de que una jugada determinante pueda influir en el resultado frente a Toluca.

Sin embargo, el historial general de Santander dirigiendo encuentros de Cruz Azul no es negativo. El árbitro ha pitado cerca de 40 partidos oficiales del conjunto cementero durante su carrera en Primera División, con una cantidad importante de triunfos para La Máquina.

Más allá de las opiniones divididas, el silbante tendrá la responsabilidad de manejar un partido con alta presión, donde ambos equipos buscarán comenzar la temporada con un trofeo.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul con Santander como árbitro?

El último partido oficial en el que Luis Enrique Santander dirigió a Cruz Azul fue ante Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Ese encuentro quedó marcado por la polémica arbitral. Santander señaló un penal a favor de La Máquina y posteriormente hubo reclamos del conjunto fronterizo por una acción similar dentro del área que no fue sancionada.

A pesar de los cuestionamientos, los números del árbitro con Cruz Azul muestran un balance favorable para el club. Por eso, el duelo ante Toluca representará una nueva oportunidad para que Santander tenga una actuación sin polémicas en un escenario de campeonato.

¿Cuándo y dónde se juega Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones 2026?

El partido Cruz Azul vs Toluca por el Campeón de Campeones 2026 se jugará el sábado 25 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El horario está programado para las 14:30 horas del Centro de México

El encuentro enfrentará a los campeones de la temporada anterior: Cruz Azul, ganador del Clausura 2026, y Toluca, campeón del Apertura 2025. El duelo definirá al monarca que abrirá oficialmente la carrera por los títulos de la nueva campaña.

Luis Enrique Santander pitando ante Cruz Azul / Rodrigo Oropeza Ampliar

¿Cómo llega Cruz Azul al Campeón de Campeones contra Toluca?

Antes de disputar el título, Cruz Azul tendrá actividad en el Apertura 2026 cuando enfrente a Puebla en la Jornada 2 del torneo.

Después de ese compromiso, el plantel viajará a Estados Unidos para preparar el partido ante Toluca, en un duelo donde Joel Huiqui buscará conseguir otro campeonato al frente del primer equipo cementero.

Para el técnico de La Máquina, que apenas suma sus primeros partidos como entrenador del conjunto capitalino, levantar el Campeón de Campeones sería un impulso importante de cara al resto de la temporada.

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Próximos pasos: Cruz Azul busca otro título ante Toluca

El siguiente paso para Cruz Azul será cerrar su preparación y disputar el Campeón de Campeones 2026 ante Toluca el 25 de julio. La Máquina intentará sumar un nuevo trofeo, mientras que los Diablos Rojos buscarán imponer su jerarquía como campeones del Apertura 2025. El resultado de este partido marcará el inicio de una temporada donde ambos clubes tendrán como objetivo pelear nuevamente por la Liga MX y mantenerse como protagonistas del fútbol mexicano.