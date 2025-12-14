Toluca logra el bicampeonato e iguala a Chivas en títulos de la Liga MX

En una final épica y cargada de dramatismo, el Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 al vencer a Tigres UANL en una maratónica tanda de penales que terminó 9-8, tras igualar 2-2 en el global. Con este triunfo, los Diablos Rojos no solo lograron el bicampeonato, el primero en la era de torneos cortos para la institución, sino que alcanzaron su duodécimo título de Liga MX, empatando al Guadalajara como el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol mexicano.

El partido de vuelta fue un reflejo de la intensidad que caracterizó toda la serie. Tigres abrió el marcador con un gol de Fernando Gorriarán, pero Toluca respondió con autoridad: Helinho empató antes del descanso y Paulinho selló la remontada en el segundo tiempo. Los tiempos extra no trajeron goles, y todo se definió desde los once pasos en una de las tandas más largas y emocionantes en la historia de las finales mexicanas. Alexis Vega, regresando de lesión, se convirtió en el héroe al anotar el penal decisivo, mientras que el portero Luis García brilló con atajadas clave.

Bajo la dirección de Antonio “Turco” Mohamed, quien suma ya cinco campeonatos en la Liga MX, Toluca demostró resiliencia y carácter para revertir la desventaja de la ida (0-1) y coronar un 2025 inolvidable. Este título no solo consolida el resurgir de los escarlatas tras 15 años de sequía previa al Clausura 2025, sino que los posiciona de manera indiscutible entre los grandes históricos.

Con este campeonato de los Diablos, la tabla de máximos ganadores queda así:

América : 16 títulos

: 16 Toluca y Chivas : 12 títulos cada uno

y : 12 cada uno Cruz Azul : 9 títulos

: 9 León y Tigres: 8 títulos cada uno

Toluca, que ya había igualado brevemente esta marca entre 2010 y 2017, ahora lo hace de forma definitiva en una era donde Chivas no ha sumado estrellas desde el Clausura 2017. Los Diablos Rojos reivindican su lugar en la élite del fútbol mexicano, con una historia rica que incluye bicampeonatos en los años 60 y dominancia en los inicios de los torneos cortos.

Este bicampeonato es un mensaje claro: Toluca no solo ha vuelto, sino que está aquí para quedarse. La “Bombonera” vibró como nunca, y el fútbol mexicano celebra a un campeón que une tradición, garra y un futuro prometedor.