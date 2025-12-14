Toluca campeón del Apertura 2025: Alexis Vega define en penales ante Tigres

La cancha del Estadio Nemesio Diez fue testigo del campeón del Apertura 2025, mismo que se tuvo que definir hasta los tiros de penalti para darle el título a Toluca por segunda ocasión consecutiva.

Toluca vs Tigres final Apertura 2025 / Agustin Cuevas Ampliar

Al minuto 12, Fernando Gorriaran abría el marcador a favor de Tigres, después de aprovechar un balón parado a la altura de la medialuna, donde impactó el esférico y venció la barrera para poner el primero del encuentro.

Al minuto 41, Helinho se mandaba un golazo para el descuento de Toluca, tras tomar el balón en el mediocampo, recortar hacia adentro y sacar un disparo al poste más lejano de Nahuel Guzmán, enviándolo al fondo de las redes.

En el arranque de la segunda parte, apareció el goleador de la temporada regular, Paulinho, para empatar el marcador global, producto de una gran jugada de Helinho por la banda derecha, quien mandó un centro preciso que fue rematado por el portugués.

Paulinho / Hector Vivas Ampliar

Después de diversas modificaciones, entre las que más destacaron el ingreso de Alexis Vega tras más de 40 días de inactividad y la salida de André-Pierre Gignac para el ingreso de Nico Ibáñez, el partido mantuvo la intensidad.

El empate no se rompió ni en los tiempos extra, por lo que el título se tuvo que definir desde los penales. Ni siquiera en la tanda hubo un claro favorito y todo se decidió en muerte súbita, con más de 24 penaltis cobrados, incluso por los porteros, quienes también erraron.

Alexis Vega / Hector Vivas Ampliar

Al final, Luis García atajó el penal a Ángel Correa y Alexis Vega convirtió el disparo definitivo para sellar el bicampeonato de Toluca.