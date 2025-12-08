Antonio ‘Turco’ Mohamed y su jerarquía en finales de Liga Mx;¡En la búsqueda del Bicampeonato!

Antonio ‘Turco’ Mohamed y su jerarquía en finales; ¡Una final más en Liga Mx con Toluca! / Jam Media

Antonio “Turco” Mohamed disputará una nueva final en su exitosa carrera como Director Técnico. El entrenador de Toluca ha llegado a siete finales, con un balance ampliamente positivo: cuatro títulos y dos subcampeonatos en las seis anteriores. Su trayectoria está marcada por momentos emblemáticos y por la capacidad de ganar en plazas complicadas.

Toluca avanza a la Final tras empatar con Monterrey en una semifinal llena de goles

Su primera consagración llegó en el Apertura 2012 con Tijuana, venciendo justamente a Toluca en el Nemesio Díez. Más tarde, en el Apertura 2014, volvió a levantar el trofeo, ahora con América, derrotando a Tigres, rival al que volverá a enfrentar en esta nueva final.

Con Monterrey vivió contrastes: perdió el Clausura 2016 ante Pachuca y el Apertura 2017 frente a Tigres, ambas finales como local. Sin embargo, regresó a la cima en el Apertura 2019, cuando Rayados venció al América en el Estadio Azteca.

Antonio Mohamed se convertiría en el primer DT en ser campeón en torneos cortos con cuatro equipos diferentes

Ya con Toluca, Mohamed conquistó el Clausura 2025 derrotando nuevamente al América, sumando así su cuarto título.

Ahora buscará su quinta corona frente a Tigres en la final del Apertura 2025. La ida se disputará en el Estadio Universitario y la vuelta, donde todo se definirá, en el Nemesio Díez.