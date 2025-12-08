Ya están definidos los árbitros para la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres. Marco Antonio “Gato” Ortiz y César Arturo Ramos Palazuelos serán los silbantes encargados del encuentro por el título entre Diablos y felinos.

Liga Mx final Clausura 2025: ¡Definidos los árbitros para la ida y vuelta! / Jam Media Ampliar

Aunque todavía no es 100% oficial, todo indica que el “Gato” Ortiz irá a la Final de Ida en el Estadio Universitario, mientras que César Ramos se encargará del encuentro de vuelta en el Nemesio Díez.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Antonio ‘Turco’ Mohamed y su jerarquía en finales de Liga Mx;¡En la búsqueda del Bicampeonato!

Más allá de toda la polémica que rodea su nombre, “Gato” Ortiz fue el árbitro con más participaciones en el Apertura 2025. En el torneo regular pitó 10 encuentros, y también estuvo en el Play-In entre Xolos y FC Juárez y los Cuartos de Final de Vuelta entre Tigres y Tijuana. Será su primera aparición en finales desde el América vs Cruz Azul del Clausura 2024.

Liga Mx final Clausura 2025: ¡Definidos los árbitros para la ida y vuelta! / Alex Pantling - FIFA Ampliar

En tanto, César Arturo Ramos Palazuelos pitaría su octava Final de Vuelta y décima final en total. Se ha encargado de las últimas 3 definiciones por el título. Curiosamente también estuvo como árbitro central en los últimos dos títulos de Tigres, así como el último de Toluca frente al América.

Así, la Comisión de Arbitraje manda a sus mejores cartas para la Gran Final de la Liga MX.